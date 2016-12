As Colunas: Sabores bem apoiados

Peixe da costa, carnes certificadas e algumas exóticas, caça e bons vinhos são as principais atrações do restaurante As Colunas, na Amadora. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

É quase inevitável recordar o restaurante As Colunas nesta época, quando a caça tem presença mais forte na ementa, de onde, aliás, nunca sai, ao longo do ano. Logo a seguir, na viragem do ano, regressará a lampreia, outra especialidade da casa, e depois virá o sável, que é mais um prato emblemático, tal como as carnes exóticas de bisonte, de camelo, de crocodilo e outras que variam com as disponibilidades do mercado. Peixe da costa é prato diário e é inarredável. O restaurante da família Gonçalves preserva as suas características com os recantos, as madeiras e as vitrinas repletas de garrafas, algumas das quais são raridades, o ambiente familiar, a culinária competente e o serviço simpático.

A ementa diversificada tem sugestões para todos os gostos. Para os apreciadores de caça há de tudo, dos simples passarinhos (fritos) à sofisticada galinhola (estufada à Dona Fátima), à perdiz, ao faisão, ao coelho, à lebre, etc. Só esta, a lebre, não é prato diário, porque nem sempre aparece. Todos os outros podem ser confecionados ao momento e das mais diversas formas, como a perdiz (selvagem), que tanto sai em escabeche como estufada, em arroz como em açorda. Sempre saborosa. Também a feijoada de lebre, o arroz de pato bravo e a cataplana de faisão, merecem atenção. Entre as carnes exóticas destacam-se os lombos de crocodilo e os escalopes de bisonte, camelo e canguru, entre outros, capazes de surpreender agradavelmente mesmo os mais céticos.

Mas a base da cozinha são os pratos tradicionais portugueses, como os pastéis de massa tenra (de vitela barrosã), feitos a preceito, a pescada cozida com grelos, o cherne grelhado, os arrozes e as massadas de garoupa e de tamboril, a posta, o lombinho e a costeleta de vitela barrosã grelhadas na brasa, a aba de vitela barrosã assada no forno, as costeletas de cabrito grelhadas, as costeletas de borrego fritas e, na altura própria, a lampreia em arroz ou à bordalesa e o sável frito com arroz de ovas. Doçaria tradicional e conventual. Muito boa garrafeira.

As Colunas > R. Elias Garcia, 51-C, Amadora > T. 21 499 0660 e 96 801 8018 > seg-sex 12h-16h, 19h-23h, sáb 12h-16h > €25 (preço médio)