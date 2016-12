Bolo de quinoa e laranja

Preparação: 25 minutos

Cozedura: 55 minutos

Porções: 10 fatias

Ingredientes

150g de quinoa branca

1 pitada de sal

200g de margarina sem glúten

200g de açúcar refinado

3 ovos grandes

1 colher de chá de extrato de

~Baunilha

200g de amêndoas moídas

1 colher de açúcar de fermento em pó sem glúten

2 laranjas

Para a cobertura

100g de mel orgânico

30g de amêndoas descascadas

Raminhos de hortelã para decorar

Iogurte sem lactose para acompanhar

Preparação

Lave a quinoa numa peneira e de seguida coloque-a numa panela com uma pitada de sal, dobre a quantidade de água e deixe ferver. Depois de atingir a fervura, deixe cozinhar por 10-12 minutos

em lume médio. Passe por água fria para arrefecer mais rapidamente e escorra bem.

Pré-aqueça o forno a 180°C, unte e forre uma forma redonda de bolos, de 20 cm.

À margarina sem glúten junte o açúcar refinado e bata até obter um creme claro e macio. Depois, gradualmente bata os ovos. Agite o extrato de baunilha e junte as amêndoas, a quinoa e o fermento em pó. Finalmente, rale as cascas das laranjas, junte à pasta anterior e bata bem.

Transfira a mistura para a forma do bolo e nivele até ao topo.

Coza durante 40-45 minutos até apresentar um aspeto dourado.

Deixe arrefecer, ainda na forma, e de seguida vire-a com cuidado e passe o bolo para um prato. Deixe arrefecer por completo e retire o papel.

Para fazer a cobertura, use uma faca afiada, serrilhada para remover todo o miolo das laranjas. Corte-as em fatias e coloque numa frigideira numa só camada (se possível). Adicione o mel e deixe cozinhar por 2-3 minutos. Coloque as laranjas no topo do bolo.

Coloque as amêndoas na frigideira e cozinhe rapidamente com o mel. Com uma colher espalhe a mistura.

Decore o bolo com os raminhos de hortelã, sirva-o e acompanhe com iogurte sem lactose.