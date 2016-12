Já provou o novo bolo-rei da confeitaria Colonial?

A cada Natal, o chefe pasteleiro Francisco Gomes brinda-nos com um novo bolo-rei de autor na confeitaria Colonial, em Barcelos e no Porto. E, com este, já lá vão dez criações diferentes. Fomos provar “o 10”

Lucília Monteiro

Já levou abóbora, cardamomo, rosas, praliné, pera, caramelo, laranja ou maracujá… A cada época natalícia, o bolo-rei da confeitaria Colonial – que pode ser encontrado tanto na casa-mãe, em Barcelos, como na loja do Porto (€15/unidade) – surge com diferentes ingredientes, sempre com a base feita com a massa tradicional. Este ano, o bolo inclui nozes e compota de figos e chama-se simplesmente “o 10”, a evocar o número de criações da iguaria já inventadas, desde 2006, pelo chefe pasteleiro Francisco Gomes.

“Esta massa leva manteiga em vez de margarina e o bolo é recheado com um rolo de nozes e um outro com compota de figos do Douro”, explica-nos o pasteleiro que, ao longo da última década, já criou bolos-reis com nomes como Belchior, Baltazar, Gaspar (os três reis magos), o 21 (aquando da mudança de século), o Estrela de Natal ou, entre outros, o 15 (no ano passado, em 2015, feito com ananás e vinho do Porto).

“Um dia destes vamos fazer um best of de todos eles”, promete o pasteleiro, de 44 anos, formado em gestão e com um ateliê de pastelaria em Barcelos, de onde saem estas criações. Dele são também os troncos de Natal (€19,90) que já se encontram nas duas confeitarias: um com framboesas e groselhas e outro com chocolate de leite e praliné crocante.

Algo by Colonial > Mercado do Bom Sucesso > Pç. do Bom Sucesso, 74, Porto > T. 22 321 5500 > dom-qui 10h-23h, sex-sab 10h-24h; 24 dez 10h-18h > Colonial > Lg. da Porta Nova, Barcelos > T. 253 811 365 > seg-dom 8h30-20h; 24 dez 8h30-18h