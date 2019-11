Mulheres do nosso tempo, pela lente de Alfredo Cunha

1 / 12 Alfredo Cunha 2 / 12 Alfredo Cunha 3 / 12 Alfredo Cunha 4 / 12 Alfredo Cunha 5 / 12 Alfredo Cunha 6 / 12 Alfredo Cunha 7 / 12 Alfredo Cunha 8 / 12 Alfredo Cunha 9 / 12 Alfredo Cunha 10 / 12 Alfredo Cunha 11 / 12 Alfredo Cunha 12 / 12

Uma homenagem às mulheres, eis a melhor definição para este novo projeto de Alfredo Cunha, fotojornalista veterano que documentou revoluções e paisagens, presidentes da República e anónimos das quatro partidas do mundo. O Tempo das Mulheres traça uma panorâmica cronológica, atenta aos ritmos da vida e à diversidade cultural das figuras femininas no nosso mundo, na Europa, Àsia, Àfrica, Médio Oriente, desde os anos 1970 até à atualidade.

Comemoração das cinco décadas de trabalho do fotógrafo português, retrato vasto sobre a condição feminina, O Tempo das Mulheres revela-se em dois formatos: um álbum fotográfico, edição Tinta da China, com cerca de 220 páginas e textos de Maria Antónia Palla, voz que sempre defendeu as causas feministas e jornalista com quem Cunha trabalhou no início da sua carreira e que, aqui, recorda as lutas empreendidas pelas mulheres. E cerca de sessenta imagens em grande formato apresentam-se na exposição com o mesmo título no Torreão Poente da Praça do Comércio, patente ao público a partir desta sexta-feira, dia 8.

Sempre retratadas por Alfredo Cunha num irredutível preto e branco, estas mulheres contam muitas histórias: sobre a ditadura, sobre diferenças culturais, sobre afetos e maternidade, sobre lutas académicas ou austeridade, fé e juventude, sobre as conquistas sociais, sobre o muito caminho que há a fazer. Imagens fortes que não permitem desviar os olhos da realidade,sempre contrastante. Estas são, também, as mulheres da nossa vida.

O Tempo das Mulheres > Museu de Lisboa - Torreão Poente > Pç. do Comércio, Lisboa > 8 nov-31 jan, ter-dom 10h-18h