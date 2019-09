O Festival Santa Casa Alfama é o Santo António em setembro

A partir desta sexta, 27, o fado está de regresso a casa em mais uma edição do Santa Casa Alfama, o único festival dedicado em exclusivo a este género musical que, mais uma vez, ocupa durante dois dias todos os recantos do bairro lisboeta

Direitos Reservados

O Santo António já há muito se acabou, mas desde 2013 que o popular bairro de Alfama vive uma espécie de segundos Santos Populares em pleno outono. A razão da romaria é só uma: o fado, estilo musical que, segundo a lenda e muitos historiadores, terá nascido aqui mesmo, algures por estas ruas, de onde saiu para se tornar a canção nacional e Património da Humanidade. Não haverá, portanto, melhor lugar para o celebrar, tal como é objetivo deste festival, o único dedicado em exclusivo ao fado, que se desdobra, ao longo de dois dias, por alguns dos locais simbólicos, e outros menos conhecidos, de Alfama.

Além do palco principal, junto ao Tejo, as atuações espalhar-se-ão pelo bairro, em lugares como o Rooftop do Terminal de Cruzeiros de Lisboa, o Museu do Fado, o Auditório Abreu Advogados, o Largo do Chafariz de Dentro, o Grupo Sportivo Adicense, a Sociedade Boa União, o Centro Cultural Dr. Magalhães Lima, a Igreja de Santo Estêvão e o Largo de São Miguel. Entre veteranos, consagrados e artistas emergentes, o cartaz inclui nomes como Ana Moura, Ricardo Ribeiro, Marco Rodrigues, Katia Guerreiro, Lenita Gentil, Ada de Castro, Ângelo Freire com a Banda da Música da Força Aérea, Jorge Fernando e Waldemar Bastos (que vão apresentar um tributo a Amália Rodrigues) e, ainda, Gisela João, que preparou um concerto-surpresa, com hora e local a serem revelados apenas durante o festival.

Santa Casa Alfama > Vários lugares de Alfama, Lisboa > 27-28 set, sex-sáb 17h30 > €20 a €30