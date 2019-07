Verão rima com concertos na rua: em praças, largos e avenidas. Em Lisboa, é o Festival ao Largo que, durante 15 noites, nos dá a escutar música clássica, fado e zarzuelas. No Porto, o Verão da Casa da Música oferece concertos do Novo Mundo na esplanada e ainda leva as orquestras Sinfónica e Barroca em digressão pelo País. Ouvidos atentos, portanto.