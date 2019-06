Uma impressionante luta pela vida no filme "Ártico"

Nos confins das terras geladas, a Natureza é um inimigo portentoso, que dá poucas hipóteses de sobrevivência. O filme Ártico está em cartaz nas salas de cinema. Veja o trailer

Olhando para este filme percebe-se que a probabilidade de um explorador sobreviver perdido no Ártico é inferior à de um astronauta, com o engenho de Matt Damon, sobreviver em Marte. Ártico é uma impressionante história de luta pela vida, nos confins das terras geladas, onde o mundo faz a curva. É minimal, silencioso e infinitamente branco.

Acompanhamos um homem, vítima de um acidente aéreo, que, com espírito e instinto de MacGyver, encontra uma forma racional de vencer as adversidades.

A Natureza é ali um inimigo portentoso, que lhe dá poucas hipóteses, mas ele fura o seu destino assim como fura a neve, com canas de pesca improvisadas, em busca de alimento. Quando finalmente um helicóptero o encontra, despenha-se a tentar salvá-lo. A luta pela sobrevivência passa a realizar-se a dois, mas nem por isso é mais fácil. Ártico, uma produção islandesa, é a primeira longa de Joe Penna, realizador nascido no Brasil. Um filme com uma enorme humanidade, embora distante de todos os homens.

Ártico > De Joe Penna, com Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir > 98 minutos