"Amar Amália": Espetáculo de homenagem a Amália Rodrigues regressa aos palcos

Nos 20 anos do desaparecimento de Amália Rodrigues, o espetáculo que homenageia a fadista pela voz de vários artistas volta ao palco em Lisboa, Guimarães e Porto. Na apresentação das novas datas, a VISÃO Se7e falou com Jorge Veloso, o mentor de Amar Amália, e ainda com Simone de Oliveira e Marco Rodrigues, vozes que pretendem manter viva a memória da fadista