Peixe em Lisboa: Sem espinhas, com muito sabor a mar

O festival gastronómico Peixe em Lisboa começa nesta quinta, 4, e, este ano, há cinco restaurantes estreantes. Eis o que vão servir no Pavilhão Carlos Lopes

Comece-se a ronda dos sabores, no Pavilhão Carlos Lopes, pela Taberna Macau, do chefe André Magalhães, aberta em dezembro, no Martim Moniz. Este é um dos cinco novos restaurantes que vão estar presentes no Peixe em Lisboa, entre os dias 4 e 14 de abril, juntando-se a outros cinco, já repetentes deste festival. Dos 10 pratos macaenses que ali vão estar à prova, destacam-se as vieiras à cantonesa, acompanhadas com noodles, molho de vieira, alga frita, flor de grelo e cebolo, e a tradicional sopa lacassé, servida durante as festas em Macau. Preparada com balichão (pasta feita com as cabeças e as cascas de camarão), inclui massa de arroz, camarão corado, chili e coentros. Apesar de não ser estreante no Peixe em Lisboa, este ano, Marlene Vieira faz-se representar com o restaurante Panorâmico, em Oeiras, e o balcão, no Mercado da Ribeira, em Lisboa. E é do mercado que leva dois bestsellers: a sapateira e guacamole e o camarão crocante com aioli de caril. “Esta é uma boa oportunidade para testar pratos novos, como os mexilhões e o velouté, uma iguaria que vai às minhas bases e à minha formação de cozinha francesa”, revela Marlene. Para finalizar a refeição, a chefe servirá pataniscas doces, feitas com fruta em tempura e molho de chocolate ligeiramente picante. “É uma brincadeira. A patanisca é um prato emblemático de Lisboa e, como me associam às sobremesas, quis surpreender.”

Do Largo da Academia Nacional de Belas-Artes, no Chiado, vem o restaurante Tágide, especializado em cozinha tradicional portuguesa, com influências internacionais. Para o festival gastronómico, o chefe Gonçalo Costa levará duas entradas, o foie gras, ostras e codium e o espadarte rosado em cura de citrinos. Seguindo pelos pratos principais, haverá milhos de amêijoa fritos com geleia à Bulhão Pato, entre outras opções. Desde janeiro que Miguel Laffan lidera a cozinha do Porto de Santa Maria, no Guincho. Ao festival leva, para entrada, o cocktail de camarão, um clássico dos anos 70. “O sabor está todo lá, mas agora é mais elegante, leve e intenso”, frisa o chefe, que inclui ainda a massada (de peixe) na ementa. Também do Guincho, do restaurante Monte Mar (que, entretanto, abriu em Lisboa, fica a nota), chegam os afamados filetes de pescada com arroz de berbigão, a açorda de gambas com coentros e o peixe ao sal ou à padeiro, preparados pela chefe Laura Rocha. Tudo com muito sabor a mar, como pede o festival.

Para lá dos estreantes, marcam presença no Peixe em Lisboa outros cinco restaurantes: Arola, do chefe Sergi Arola; Casa do Bacalhau, do chefe João Bandeira; Ibo, do chefe João Pedrosa; Kanazawa, do chefe Paulo Morais, e o Ritz Four Seasons, do chefe Pascal Maynard.

Peixe em Lisboa > Pavilhão Carlos Lopes > Pq. Eduardo VII, Lisboa > 4-14 abr > 4 abr, qui 18h-24h, 5-13 abr 12h-24h, 14 abr, dom 12h-18h > €15 (parte do valor da entrada dá direito a consumo), menores de 12 anos, grátis