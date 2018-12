Cozinha sólida no restaurante As Colunas, na Amadora

Restaurante singular com forte inclinação pela caça e pelas carnes de qualidade sem descurar os peixes do mar. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante As Colunas, na Amadora

Quem aprecia caça sabe que aqui pode encontrá-la durante todo o ano, mas o essencial da ementa está nos pratos da cozinha tradicional portuguesa com matérias-primas de qualidade, como as carnes certificadas e os peixes do mar. É um restaurante discreto e tranquilo com recantos, madeiras, vitrinas repletas de vinhos, alguns dos quais raros, e ambiente familiar, onde o casal Fátima e José Gonçalves Costa cozinha e recebe como em casa.

A ementa é extensa e diversificada. Começando pela caça, preparam-se ao momento coelho em arroz ou frito em azeite, empada de perdiz em massa folhada e perdiz estufada ou de escabeche; por encomenda, lebre com feijão ou em arroz, lombo de javali, de veado e de crocodilo, escalopes de avestruz, de canguru e de zebra, entre outros. Nos pratos tradicionais portugueses, há pastéis de massa tenra com carne de vitela barrosã; sopas de peixe e de cação, perfumadas e saborosas; filetes de garoupa, com arroz de tomate, e filetes de polvo, com arroz do mesmo, ambos com tempero e fritura exemplares; arrozes de vitela barrosã e de cabidela de galo do campo, qual deles o mais gostoso; cabrito e vitela assados no forno, a preceito; cozido, à quinta--feira, desde que não falte carne de porco-preto. Vale a pena lembrar que o mês de janeiro traz a lampreia, em arroz ou à bordalesa, e que um pouco mais tarde vem o sável frito com arroz de ovas. Boa doçaria tradicional e conventual. Excelente garrafeira.

As Colunas >R. Elias Garcia, 51-C, Amadora > T. 21 499 0660 / 96 801 8018 > seg-sex 12h-16h, 19h-23h, sáb 12h-16h > €30 (preço médio)