"Gisberta": Espetáculo de Luis Lobianco recorda a transexual assassinada no Porto

O ator de A Porta dos Fundos traz para Portugal o espetáculo que conta a história de Gisberta, a transexual brasileira assassinada, no Porto, em 2006. Depois de duas temporadas no Brasil, Gisberta estreia no Teatro Sá da Bandeira e, nos dias 5 e 6 de dezembro, chega ao Teatro Tivoli, em Lisboa. Luis Lobianco esteve à conversa com a VISÃO Se7e sobre este monólogo em palco e as dificuldades com que a comunidade LGBT se debate no Brasil. VEJA O VÍDEO