Na Cozinha do Português, em Vila Nova de Gaia, as carnes rivalizam com o peixe fresco

Restaurante à beira-mar com instalações modernas, ambiente tranquilo, boa comida e serviço diligente. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

Lucí­lia Monteiro

Falar na Marginal da Madalena soa a convite para um passeio em família que, bem planeado, inclui paragem e refeição no restaurante A Cozinha do Português, agora com anúncio bem visível a assinalar a sua presença na Rua 25 de Abril (e a do seu parque de estacionamento, que é um bem precioso), diante do mar. A sala é luminosa, em tons de azul, confortável, com decoração discreta, a qual deixa brilhar a garrafeira.

Extensa e diversificada, a ementa apresenta cada vez mais peixe fresco do mar. A par da espetada de polvo com gambas, do arroz de lagosta, do robalo no sal com arroz de camarão e dos filetes de pescada com arroz de grelos, há vários peixes do dia para escalar, grelhar e... nos deliciar. Nas carnes, uma novidade muito agradável: naco à Português, alto, tenro, suculento e fatiado, com batatas rústicas (assadas, com alho e ervas), legumes e castanhas a acompanhar. Os miminhos de boi enforcados com bacon (pedaços de lombo enrolados em toucinho curado), os lombos com molho de camarão, o arroz de cabidela, o costeletão de vitela com migas e castanhas, e o cabritinho assado no forno (domingo) são sempre para ter em conta. E é imperdível a parrilhada de marisco. Muito boa doçaria, feita pela dona da casa: bolo de bolacha tradicional, leite-creme à antiga, panna cotta e petit gâteau, com bola de gelado, entre outros. Boa garrafeira. Serviço simples, diligente e eficaz.





A Cozinha do Português > R. 25 de Abril, 119, Madalena, Vila Nova de Gaia > T. 22 713 1183 / 96 454 6263 > seg-dom 12h-16h, 19h-23h > €20 (preço médio)