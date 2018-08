No restaurante Salarium, em Rio Maior, as tradições são sublimadas

Na aldeia de Marinha de Sal, com vista para os talhos das únicas salinas de interior do País, o Salarium aposta na gastronomia regional. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante em Rio Maior

É um lugar único no País, com água e sal, mas sem mar. A água, sete vezes mais salgada do que a do mar, é extraída de um poço, no centro das salinas, e distribuída por talhos, evaporando-se e deixando aí o sal. À volta dos talhos, uma pequena aldeia com as suas casas e, numa delas, o restaurante Salarium. Dá gosto ver. Tudo é de madeira, pintada de azul e branco: soalhos, paredes, tetos, portas, janelas e fechaduras, por causa da corrosão do sal. Tem duas salas e duas esplanadas panorâmicas sobre as salinas, bar e loja. Em cima das mesas, louças de barro típicas da região.



Uma tábua com pão de trigo, broa de milho, azeite aromatizado, azeitonas temperadas e queijos é colocada sobre a mesa, mal o cliente se senta, em jeito de sugestão. A ementa traz novas ideias, com entradas quentes e frias, mas é nos pratos da casa que vamos fixar-nos: a tibornada de bacalhau, emblema da casa, com salada da horta; as lulas salteadas, muito macias e saborosas; as bochechas estufadas em vinho tinto com puré de batata que leva açafrão, de sabor guloso; o medalhão de vitela com 300 g de carne tenra bem grelhada e suculenta; e, encomendando de véspera, o naco dos Templários, de um quilo, para duas a quatro pessoas. Nas sobremesas, tarte cremosa com caramelo salgado e musse de chocolate flor de sal, sem esquecer o famoso pão de ló de Rio Maior. Garrafeira centrada nos vinhos do Tejo, de onde também vem o "vinho de oferta", engarrafado com a marca Salarium.

Salarium > R. Principal, Salinas, Marinhas do Sal, Rio Maior > Tel. 243 995 180 / 96 425 0610 > seg, qua-dom 12h-14h30, 19h-21h30 > €17,50 (preço médio)