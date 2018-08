Pecado da gula: 5 receitas de verão para fazer (e provar) agora

Criativas, leves e cheias de cor. A VISÃO Se7e reúne 5 receitas de verão, dos lanches aos pratos principais, sempre saudáveis q.b., e com um toque de originalidade

1. Frango à parmigiana aldrabado

Receita do livro Cozinha Fitness, por Joe Wicks, editado pelo Clube de Autor

Ingredientes:

4 peitos de frango sem pele

2 colheres de chá de azeite

Sal e pimenta

2 beringelas médias cortadas ao comprido em 10 fatias

600 g de tomate em conserva

50 g de polpa de tomate

1 ½ colher de chá de orégãos secos

1 ramo grande de manjericão (e mais algum para enfeitar)

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

300 g de queijo mozzarella para pizza

1 boa salada ou verduras cozinhadas a vapor, para servir

Preparação

Pré-aqueça o forno a 190º C (ventilação 170º C/gás 5).

Coloque película aderente por cima de uma tábua de cortar e disponha por cima os peitos de frango. Cubra-os com película aderente e utilize um objeto contundente (rolo da massa, martelo da carne ou até mesmo os punhos) para os espalmar até ficarem com metade da espessura que tinham.

Aqueça um grelhador em lume médio-alto. Regue os peitos de frango com azeite, tempere com sal e pimenta, e coloque-os no grelhador, sem sobrepor. Aloure o frango durante 1 minuto de cada lado, ou até a carne estar dourada. Depois, transfira-os para uma travessa.

Grelhe as fatias de beringela, regando-as com um pouco de azeite e temperando-as com sal e pimenta. As fatias de beringela demorarão aproximadamente 2 minutos a grelhar de cada lado até começarem a murchar. Quando tiver os peitos de frango e as fatias de beringela prontos, faça o molho misturando o tomate triturado, a polpa de tomate, os orégãos secos, o manjericão, o vinagre balsâmico e uma boa pitada de sal e pimenta.

Para montar a parmigiana, espalhe um terço do molho de tomate no fundo de uma travessa, depois coloque metade das beringelas cozinhadas por cima. Corte a bola de queijo mozzarella em fatias de 3 milímetros, cubra as beringelas e tempere com sal e pimenta. Coloque os peitos de frango sobre o queijo, sobrepondo-os ligeiramente.

Coloque a restante beringela por cima do frango, cubra com molho de tomate e ponha o resto da mozzarella sobre o molho. Tape a travessa com papel de alumínio e leve ao forno pré-aquecido durante 15 minutos. Retire o papel e deixe no forno durante mais 15 minutos ou até a mozzarella estar gratinada.

Decore com queijo e com algumas folhas de manjericão e acompanhe com uma boa tigela de salada ou verduras cozinhadas a vapor.

2. Bowl de Framboesa com banana e granola

Receita do livro Cru Bowls – A sua saúde numa taça, por Inês Simas, editado pela Manuscrito

Ingredientes

Base

2 bananas congeladas

2 taças de framboesas congeladas

½ taça de leite de coco

1 colher de sobremesa de agave

Sumo de ½ limão

1 colher de chá de raspas de gengibre

Cobertura

6 amoras

6 framboesas

3 colheres de sopa de granola

1 colher de sobremesa de sementes de chia

Raspas de ½ lima

Preparação

Para a base, retire cerca de 10 minutos antes os ingredientes do congelador. Coloque todos os ingredientes na liquidificadora e ligue, aumentando progressivamente a velocidade até ao máximo, durante um minuto.

Retire quando adquirir a consistência certa, coloque na bowl e reserve.

Para a cobertura, coloque de um extremo ao outro da bowl as amoras, as framboesas, a granola e as sementes de chia. Adicione as raspas de lima e está pronta a servir.

3. Salada Tropical com fruta e alfaces

Receita de Celestino Grave, chefe executivo do Porto Palácio Congress Hotel & Spa

Ingredientes :

20g de rúcula

20g de alface chicória

20g de alface portuguesa

4g de flores

2g de rebentos mistos

200ml de azeite

150ml de vinagre

60g de açúcar

12g de sal

6g de pimenta preta para moer

30g de groselhas

30g de framboesas

150g de queijo de cabra

50g de mini rabanetes

50g de beterraba

50g de ananás

30g de mini milho

Preparação:

Descascar os minilegumes, o ananás e a beterraba. Cortar o ananás e a beterraba em pedaços pequenos.

Cozer os legumes com a beterraba e o ananás em água com o açúcar, 75ml de vinagre e 6g de sal (reservar a outra parte do sal e do vinagre para depois temperar a salada) . Depois de começar a ferver, retirar do lume e deixar arrefecer sem escorrer. Escorrer a água depois de arrefecida.

Limpar e lavar as alfaces e a rúcula cortando em pedaços pequenos. Cortar o queijo de cabra em triângulos a gosto. Misturar todos os ingredientes e temperar com sal, pimenta, azeite e o restante do vinagre.

Envolver os legumes escorridos, as flores e os rebentos, as groselhas e as framboesas. Servir bem fresco.

4. Caril de grão e cogumelos com arroz de tâmaras e amêndoas

Receita do livro Equilíbrio. O guia de receitas para um intestino saudável, por Mafalda Rodrigues de Almeida. editado pela Saída de Emergência

Ingredientes:

400 gr de grão-de-bico

200 gr de brócolos cortados em floretes pequenas

200 gr de cogumelos brancos

2 cenouras cortadas em cubinhos

1/2 pimento vermelho cortado em cubinhos

1 e 1/2 chávena de arroz basmati

6 tâmaras sem caroço

2 colheres de sopa de amêndoas picadas

coentros frescos picados q.b.

1 colher de café de gengibre em pó

2 cebolas picadas

2 dentes de alho picados

1 colher de sobremesa de pasta de caril

200 ml de natas de soja

sal q.b.

azeite q.b.

Preparação:

Coloque o grão de molho na véspera. Coza o grão durante uma hora a uma hora e meia num tacho com água fervente e sal. Num tacho grande, salteie uma cebola e os alhos picados em azeite. Junte o caril, o gengibre, o pimento e os cogumelos e salteie durante 2 minutos. Adicione os brócolos e a cenoura. Mexa bem e acrescente o grão e um pouco de água. Tape e cozinhe em lume brando durante 20 minutos. Junte as natas de soja e envolva. Tape e cozinhe em lume brando mais 5 minutos.

Entretanto, prepare o arroz. Num tacho, salteie a outra cebola com as amêndoas e as tâmaras picadas muito finamente. Quando alourar, junte o arroz e o sal. Misture bem e acrescente a água. Tape e cozinhe em lume brando durante cerca de 10 minutos.

Sirva o caril com o arroz e polvilhe com coentros picados.

5. Bacalhau de Cascais com camarões e ostras

Receita do livro Receitas de Reis e Pescadores, por Raquel Moreira e Cláudia Silva Matalo, editado pela Casa das Letras

Ingredientes:

600 g de postas de bacalhau

200 g de camarões

200 g de ostras

1 cebola

40 g de manteiga

2 limões

Pimenta q.b.

200 g de amêijoas

Sal q.b.

Salsa q.b.

Preparação:

Coza as postas de bacalhau e lasque-as retirando

a pele e as espinhas. Coza os camarões e descasque-os. Reserve a água da cozedura. Abra as ostras num tacho com um pouco de água e retire o miolo. Refogue a cebola picada em manteiga e junte um pouco da água da cozedura do camarão filtrada, o sumo dos limões e a pimenta. Deixe reduzir um pouco, junte as amêijoas e deixe abrir. Quando estiverem abertos, junte

os camarões, o miolo das ostras e as lascas de bacalhau.

Tempere de sal. Deixe apurar alguns minutos. No final

polvilhe com salsa picada e sirva acompanhado com fatias

de pão torrado.



Receita baseada na obra Cozinha de Lisboa e Seu Termo,

da autoria de Alfredo Saramago.