A que sabe o Japão dos chefes Isa Pires e Daniel Rente?

A resposta a esta pergunta será servida à mesa do restaurante Mizu Teppanaki, em Porches, este fim-de-semana, 5 e 6, a propósito da iniciativa Culin’Art Dinners, composta por jantares especiais preparados a quatro mãos e que vão decorrer ao longo do ano nos vários restaurantes deste hotel algarvio

Para abrir o apetite ao leitor, a VISÃO Se7e desvenda alguns ingredientes que os chefes Isa Pires, do restaurante Mizu Teppanaki, no Vila Vita, Algarve, e Daniel Rente, do Avenida Sushi Café, em Lisboa, vão usar para preparar o menu que será servido este fim-de-semana, 5 e 6, no restaurante Mizu Teppanaki, no hotel Vila Vita Parc Parc, em Porches, a propósito da iniciativa Culin’Art Dinners. Estes jantares especiais serão confecionados a quatro mãos, e vão decorrer ao longo do ano nos diversos restaurantes deste hotel de cinco estrelas algarvio. Ali, os chefes residentes vão receber cozinheiros nacionais e internacionais.

E são eles: o maracujá, o atum, a vazia de wagyu, a pedra de sal rosa dos Himalaias, os cogumelos shimej, o bacalhau preto e as algas. E haverá muitos outros produtos do mar e da terra para saborear à mesa do restaurante Mizu Teppanaki, que apresenta uma ementa e decoração assente na cultura e tradição japonesas aliadas a um estilo sofisticado.

Agencia Zero

O alinhamento dos dois jantares ainda não está definido, mas sabe-se que o chefe Daniel Rente, apresentará cinco pratos da ementa do restaurante Avenida Sushi Café, que chefia desde a abertura, em 2011.”São os pratos de que os clientes mais gostam”, diz Daniel Rente. Uma das sugestões é o himalayan salt rock sashimi, que será servido sobre uma pedra de sal rosa dos Himalaias – isto se a encomenda destas bases salinas chegarem a tempo. Este sal pode ser adicionado também no prato que leva atum, cebola roxa, wasabi e maracujá. “O sal, como se sabe, puxa pelo sabor dos peixes e dos mariscos, e esta variedade não é tão forte e tão salgada", explica o chefe do Avenida Sushi Café. À mesa chegará ainda um tártaro de atum acompanhado por um mil-folhas de pargamena, que Daniel Rente diz ser “parecido com um biscoito crocante de algas”. E porque nem só de peixe se vão fazer estes jantares, o chefe apresentará uma sugestão de carne wagyu, “a famosa carne japonesa de novilho”, explica. A ela acrescentou o azeite de trufa, uma tempura de cogumelos shimeji e trufa negra.

Já a chefe residente, Isa Pires, apresentará o kombu jime suzuri nigiri, um nigiri de robalo previamente marinado em alga kombu com folhas do wasabi em vinagrete de yuzu. Pelo meio, há ainda tempo de saborear o gindara no saikyo-yaki, uma sugestão preparada com bacalhau preto marinado em miso, grelhado na robata, uma das especialidades do Mizu-Teppanyaki. A refeição termina com a sobremesa fuji apple, miso, seaweed, que se traduz num sorvete com sabor a maçã fuji, com chocolate branco e miso com sabor a algas, tufo confecionado pela chefe responsável desde a abertura oficial, em fevereiro de 2017, deste restaurante japonês.

Vasco C\303\251lio

Mizu Teppanaki > Vila Vita Parc > R. Anneliese Pohl, Alporchinhos > T. 282 310 100 >€60 (sem bebidas)