Há música por todo o lado na Braga Music Week

Na edição deste ano do festival Braga Music Week, em Braga, celebra-se o 25º aniversário do álbum Mutantes S.21, da banda bracarense Mão Morta. A partir desta sexta-feira, 29

Ao todo, serão nove dias, numa espécie de semana prolongada, como já é da tradição deste festival, durante os quais Braga será inundada com uma vasta e variada programação dedicada à música, composta por concertos, festas, sessões de cinema, quiz nights e até um campeonato de futebol com equipas compostas por elementos de produtoras, editoras e festivais de música. A ação estará, como habitualmente, distribuída por diversas ruas e espaços da cidade, que durante este período abrem as portas ao festival.

A animação começa esta sexta-feira, 29, com um espetáculo de entrada livre no centro histórico, a cargo de The Nancy Spungen X, Baleia Baleia Baleia, O Bom O Mau e o Azevedo, continuando depois a festa no bar Juno, ao som de DJ Saliva. No dia seguinte, sábado, 30, poderosos carrinhos de compras, munidos de muitos decibéis, irão atacar alguns dos mais emblemáticos locais históricos da cidade, na iniciativa Naamobile. Quanto a espetáculos, destacam-se o dos Corona, no Largo da Sé, ou o dos Quadra e This Penguin Can Fly, no Jardim de Santa Bárbara.

O ponto alto deste ano no festival acontecerá na quarta-feira, 4, com o concerto Braga a Tocar Mão Morta, que terá lugar no GNRation. Trata-se de uma homenagem de 16 novos talentos bracarenses, entre os quais Smix Smox Smux, Ermo ou Bed Legs, à mais famosa banda da cidade, os Mão Morta, que há precisamente 25 anos editaram Mutantes S.21, considerado um dos melhores discos rock feitos em Portugal.

A segunda-feira, 2 de outubro, será dedicada ao cinema, com a projeção de dois títulos que têm a música como temática central: Gimme Danger, o filme de Jim Jarmusch dedicado aos Stooges; e Uivo, o documentário de Eduardo Morais sobre o radialista António Sérgio.



Braga Music Week > vários locais de Braga > 29 set-7 out