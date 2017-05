Porto Blues Fest ou o Blues à moda do Norte

A primeira edição do festival Porto Blues Fest vai homenagear o maior bluesman de todos os tempos, B.B. King. Esta sexta, 26, e sábado, 27, nos Jardins do Palácio de Cristal

Valentin Flauraud

Sem blues, é sabido, nada seria igual na música que ouvimos. Este estilo, nascido dos espirituais negros que migraram de África para a América do Norte a bordo dos navios negreiros, é não só o pai do rock and roll mas também o avô, o tio e o primo de todos os estilos musicais nascidos no século XX, sejam eles o jazz, a soul ou até mesmo a pop. É este legado único que o novo Porto Blues Fest pretende celebrar, homenageando, ao mesmo tempo, o maior e mais conhecido bluesman da história: B.B. King.

Na primeira noite, sexta, 26, sobem ao palco os portugueses Delta Blues Riders que, com os seus órgãos hammond e guitarras slide, propõem uma viagem musical pela própria história dos blues através da Interstate 55, com partida no Louisiana e chegada em Chicago. Segue-se depois a premiada dupla de guitarra e harmónica composta pelo inglês Julian Burdock e pelo espanhol Danny del Toro, conhecida pela sua capacidade de incendiar as plateias com as suas enérgicas atuações, nas quais se misturam estilos como os bottleneck blues ou o funk.

É no entanto para o dia seguinte, sábado, 27, que está guardado o momento mais alto desta primeira edição do festival, com um concerto de homenagem a B.B. King e cuja cabeça de cartaz será a sua própria filha, Shirley King, conhecida pela alcunha de Daughter of the Blues. O espetáculo contará também com a participação de Rui Veloso, o único músico português a partilhar o palco com o maior bluesman de todos os tempos, a quem um dia BB King chamou de “my portuguese son”.

Além dos concertos, o programa do festival inclui também uma conversa sobre blues com Shirley King, conduzida por Budda Guedes e Álvaro Costa, que terá lugar no Hotel NH Collection Porto, bem como dois workshops de guitarra e harmónica, conduzidos por Julian Burdock e Danny del Toro.

Porto Blues Fest > Jardins do Palácio de Cristal > R. de Entre-Quintas 20, Porto > T. 22 209 7000 > 26-27 mai, sex-sáb 22h > €25 (passe)