'Pájaro': Aquele grito de liberdade

Na peça de teatro Pájaro, a atriz e encenadora chilena Trinidad González volta a pôr o dedo nas feridas do capitalismo selvagem: exclusão, violência, perversão dos valores humanos. Tudo isso na nossa sala de estar. Para ver agora em Lisboa e logo depois no Porto e em Loulé

Matias Delacroix

No final de La Reunión, a peça anterior de Trinidad González, uma criança indígena diz que gostava de ser um pássaro. A atriz e encenadora chilena ficou obcecada com essa imagem e fez dela a matéria “existencial”, mas também “social e política”, do seu novo trabalho: Pájaro, que se estreia agora em Portugal no Teatro Municipal Maria Matos, em Lisboa, passando logo depois, em junho, pelo FITEI – Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, no Porto, e pelo Cine-Teatro Louletano, em Loulé.

Numa sala de estar, encontramos um grupo de amigos, todos eles ligados ao mundo das artes, que conversam pela madrugada fora. O clima de festa é interrompido quando a dona da casa vai despejar o lixo e regressa com um desconhecido que estava a dormir na rua e lhes diz ser um pássaro. Este é apenas o “rastilho” para uma reflexão sobre o modo como olhamos e nos relacionamos com o outro, sobretudo com o diferente, afirma a dramaturga chilena: “Este pássaro representa qualquer pessoa que está fora do sistema capitalista neoliberal em que vivemos. Não é um louco, um aleijado ou alguém que faça parte de uma minoria – embora também possa ser. É uma pessoa que, por ver a vida de uma maneira diferente, vai ficando de parte do que o sistema impõe e exige.”

Pájaro é a terceira obra escrita, encenada e interpretada por Trinidad González, depois de Elias e de La Reunión, tendo esta passado por Portugal, em 2014. A também cofundadora do Teatro en el Blanco, que entende a criação artística como algo “absolutamente indissociável” do seu contexto social, político e histórico, está já a trabalhar numa próxima peça. Em Eugenia Todd, uma festa é igualmente interrompida, quando, no meio da pista de dança, aparece uma mulher morta.

Matias Delacroix

Teatro Municipal Maria Matos > Av. Frei Miguel Contreiras, 52, Lisboa > T. 21 843 8800 > 25-26 mai, qui-sex 21h30 > €5 a €14 > Teatro Rivoli > Pç. D. João I, Porto > T. 22 339 2201 > 2-3 jun, sex 21h30, sáb 19h > €10 > Cine-Teatro Louletano > Av. José da Costa Mealha, Loulé > T. 289 414 604 > 4 jun, dom 17h > €10, €12