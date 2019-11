Como não ser enganado na Black Friday

A tradição é americana mas, em menos de uma década, já está firmemente enraizada no nosso país: mais de 60% dos portugueses planeia fazer compras na Black Friday, de acordo com um estudo da Google Portugal realizado em julho deste ano, envolvendo mais de 5 000 pessoas. Talvez temendo as enchentes nas lojas na próxima sexta-feira, 64% dos inquiridos revelaram preferência pelas compras online. Mais de metade (56%) pretende comprar vestuário e calçado, seguindo-se a tecnologia (49%), perfumes e cosmética (24%), eletrodomésticos (21%) e brinquedos (16%), e embora a maioria das compras (58%) nesta altura se destinem ao próprio consumidor, muitos escolhem já os presentes de Natal (29%) ou outras ofertas para família e amigos (27%).

Nos últimos anos foram reportados alguns abusos de comerciantes e falsas promoções, mas as autoridades estão mais atentas – e os consumidores também –, o que tem vindo a desincentivar estratégias comerciais enganadoras. Este ano, por exemplo, apertaram-se as regras das promoções. No mês passado entrou em vigor uma nova lei que obriga as lojas a aplicar o desconto sobre o preço mais baixo do produto nos últimos 90 dias, excetuando os preços de saldos, de forma a que seja mais difícil "inventar" pechinchas em datas como a Black Friday. Ou seja, se um telemóvel custava 700 euros em janeiro mas baixou para 500 euros em setembro, se estiver agora em promoção a 420 euros não pode surgir com a indicação "-40% de desconto" (relativo ao valor inicial de 700 euros) mas sim "-16%" (em relação ao preço mais recente, de 500 euros).

Muitas das "falsas promoções" da Black Friday detetadas nos últimos anos deviam-se a esta lacuna na lei, e eram comuns em produtos de tecnologia, por exemplo, como computadores, televisões ou telemóveis, que desvalorizam rapidamente. Havia de facto um desconto no produto, mas seguindo a regra de dedução sobre o preço de lançamento, o que poderia ser enganador. Contudo, proliferavam também os produtos mais caros nestes dias, qual ode à matemática criativa. Seguindo o exemplo criado, o mesmo telemóvel poderia estar na sexta-feira a ser vendido a 560 euros com a etiqueta a indicar "-20% de desconto". Sendo verdade, estaria também 60 euros mais caro do que antes.

Em 2018, de acordo com o site Black Friday Global, que conduz inquéritos regulares em 55 países, as vendas em Portugal aumentaram 792% em comparação com um dia normal (no Reino Unido cresceram 1708% e na Alemanha mais de 2000%), e o desconto médio nas lojas fixou-se nos 56 por cento. Esta pode ser uma excelente oportunidade para os consumidores, sobretudo se forem refreadas as compras por impulso, criando uma lista de necessidades e um orçamento máximo.

Como em quase tudo na vida, a melhor forma de nos protegermos é com informação. Devem procurar-se os preços praticados anteriormente e dedicar alguns minutos às páginas de comparações de produtos. Num estabelecimento comercial, a forma mais prática e rápida é utilizar uma App, como a do Kuantocusta: basta apontar a câmara do telemóvel ao código de barras para ter automaticamente informação dos preços praticados noutras lojas. Também é possível pesquisar por marcas e criar um "alerta", para ser avisado quando o valor do produto baixar.

Nas lojas físicas

- Verifique a qualidade e a validade dos produtos

- Tenha especial atenção a defeitos

- Comparece os preços, usando uma aplicação móvel

- Guarde os talões para eventuais reclamações ou trocas

Nas compras online

- Leia as condições (e preços) de entrega e devolução

- Não confirme uma encomenda sem verificar se os descontos foram aplicados e se as quantidades são as corretas

- Desconfie das mensagens de e-mail, sms ou WhatsApp que convidem a seguir um link para obter grandes promoções, sobretudo se em seguida lhe pedirem dados pessoais

- Verifique se a página onde navega é "oficial", ou se será uma cópia ou "montra" falsa

- Não faça compras numa rede Wi-Fi aberta, para evitar o roubo dos seus dados bancários