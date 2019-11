Vacas russas usam óculos de realidade virtual para reduzir ansiedade

Estão a ser feitas experiências na Rússia, no distrito de Ramensky, Moscovo, em que se colocam óculos de realidade virtual em vacas para lhes reduzir a ansiedade. O rebanho da exploração RusMoloko usou óculos adaptados para as “características estruturais da cabeça da vaca” e recebeu um “programa exclusivo de simulação de um campo no verão.”

O Ministério da Agricultura e da Alimentação da Rússia acredita que existe uma ligação entre a experiência emocional de uma vaca e a sua produção de leite, citando estudos sobre o assunto. Segundo um comunicado do ministério, existem provas de que as vacas devem estar num ambiente tranquilo para que a produção de leite possa também render mais. “Exemplos de quintas leiteiras de diferentes países mostram que, num ambiente calmo, a quantidade e, às vezes, a qualidade do leite aumentam exponencialmente.”

Os primeiros testes feitos com os óculos de realidade virtual concluíram que o estado emocional das vacas melhorou significativamente. As experiências vão continuar a ser feitas e espera-se que, se, os resultados continuarem a ser positivos, o projeto possa ser expandido.