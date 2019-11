Um em 10 doentes oncológicos morre na sequência de problemas cardiovasculares e não de cancro

Os números envolvidos no estudo agora publicado no The European Heart Journal são impressionantes: mais de 3 milhões de pacientes nos EUA, com 28 tipos de cancro diferente, acompanhados ao longo de 40 anos.

Dos 3,23 milhões de doentes oncológicos analisados, 38% morreram devido ao cancro de que sofriam e 11% de doenças cardiovasculares. A proporção mais significativa de sobreviventes de cancro a morrer por problemas circulatórios e cardíacos foi encontrada nos casos de cancro da bexiga, da laringe, da próstata, do útero, do intestino e da mama.

Se no primeiro ano o aumento do risco cardiovascular se podia explicar pelos efeitos da quimio ou radioterapia, a explicação perdeu força quando os investigadores perceberam que a taxa, daí em diante, se mantinha mais elevada do que do resto da população, levando-os a concluir que os pacientes oncológicos ficam "perpetuamente em risco elevado".

A investigação foi liderada pelo oncologista Nicholas Zaorsky, do Penn State Cancer Institute, que espera, com esta descoberta, ajudar os sobreviventes de cancro a adotar comportamentos saudáveis que reduzam não só este risco acrescido como o risco do regresso da doença, até porque alguns dos cancros analisados neste estudo partilham fatores de risco com as doenças cardiovasculares, como a obesidade e o tabaco.

Segundo a Sociedade Europeia de Cardiologia, este é o maior e mais alargado estudo a olhar para as mortes por doenças cardiovasculares entre pacientes oncológicos.

"Estas descobertas mostram que uma grande proporção de pacientes com certos cancros vão morrer de doenças cardiovasculares, incluindo doenças cardíacas, AVC, aneurisma, pressão arterial elevada e danos arteriais", explica Kathleen Sturgeon, autora do estudo. "Também descobrimos que entre os sobreviventes de qualquer tipo de cancro diagnosticado antes dos 55 anos, o risco de morte cardiovascular é mais do que 10 vezes vezes superior ao do resto da população."

Apesar da sua dimensão, o estudo tem algumas limitações, que incluem o facto de não se saber que tipo de tratamento receberam os doentes nem que fatores de risco tinham previamente, assim como o facto de os participantes serem todos dos Estados Unidos, embora os investigadores acreditem que as suas conclusões são, na maioria, aplicáveis ao Canadá, Europa e Austrália, onde os tipos de cancro e as causas de morte entre pacientes oncológicos são semelhantes.