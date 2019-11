Quando a natureza é arte: nos bastidores de um bando de estorninhos

Ninguém estará a tentar ser original quando diz que algumas revoadas de estorninhos parecem esculturas vivas. E se o caro leitor nunca ficou de nariz no ar e de boca aberta ao ver um bando destes pequenos pássaros movimentar-se de forma sincronizada e ondulante, faça agora uma pausa para espreitar um vídeo e perceber a pertinência da analogia.

Um lisboeta mais atento saberá que na zona ribeirinha da cidade existe um enorme dormitório de estorninhos-malhados ou comuns (Sturnus vulgaris) que passam os meses de outono e inverno em Portugal. Ao final da tarde, as árvores junto ao Cais do Sodré acolhem a aves que estiveram todo o dia a alimentar-se nos campos do outro lado do rio. Ouvimo-las chegar muito antes de darmos pelo seu canto já pousadas nos ramos porque o som que fazem as suas asas a baterem todas ao mesmo tempo, enquanto vão mudando de direção a grande velocidade (às vezes a 80 km/h), é forte. Tão forte e incessante que as suas revoadas são conhecidas como “murmúrios”.

Sabe-se que os estorninhos voam em grandes grupos para melhor fintarem os predadores sempre que têm de percorrer grandes distâncias. Que chegam a juntar-se milhares de indivíduos, formando manchas compactas no céu. E que basta a aproximação de um falcão para o bando mudar rapidamente de forma, com uma sincronia coreográfica espantosa.

60 frames por segundo

A olho nu, um bando de estorninhos parece uma nuvem escura que está sempre a mudar de feitio, através de movimentos complexos. “E se eu condensar vários segundos numa única imagem para revelar os padrões invisíveis que estas aves desenham no céu?”, terá pensado o fotógrafo Xavi Bou em 2012, ano em que deu início ao seu projeto Orrnitopgraphies.

No ano anterior, este catalão, de 40 anos, tinha-se cruzado com a sua primeira revoada, tão impressionante que nunca mais a esqueceu. Desde então, passou os finais de tarde dos meses mais frios de cada ano de olhos bem abertos. E, sempre que se deparou com um bando de estorninhos, montou o tripé e carregou no “rec” de uma máquina de filmar de grande resolução.

Xavi Bou começa por capturar 60 frames por segundo do voo, para produzir 1 terabyte de imagens. Depois, divide a filmagem em vídeos curtos, cada um com 5 a 20 segundos e 300 a 1 200 frames. No fim, sobrepõe os frames e, com a ajuda de Photoshop, chega às imagens finais que lembram pinturas impressionistas.

Faz sentido que tenha sido uma pessoa como ele a lembrar-se de um projeto como este. Apaixonado pela natureza, Xavi Bou licenciou-se em Geologia, na Universidade de Barcelona, antes de estudar na Escola Internacional de Fotografia Grisart, também na capital catalã. Terminados os estudos, trabalhou alguns anos em publicidade e moda, enquanto ia dando aulas. E continuou apaixonado pela natureza.

“A minha intenção”, diz sobre as suas Ornitographies, “é capturar a beleza do voo da ave num único momento, tornando visível o invisível.” Um “exercício de poesia visual e um projeto de descoberta naturalista” que vai para lá de trabalhos puramente científicos de fotógrafos do século XIX como Eadweard Muybridge e Étienne-Jules Marey.

Como uma avalanch e

Não é de hoje o fascínio pelos “murmúrios” dos estorninhos. Estas suas manobras evasivas são tão complicadas que levaram os físicos a interessar-se por perceber como funcionam.

São como uma avalanche, já alguém comparou: ou seja, o movimento de uma das aves afeta as outras. Há cinco anos, ao estudarem em conjunto os bandos de milhares de estorninhos que sobrevoavam os céus de Roma, um grupo de investigadores de diferentes países chegou a uma explicação surpreendente. Com a ajuda de máquinas de filmar, descobriram que, quando um estorninho muda de direção, os sete estorninhos mais próximos copiam o seu movimento; cada um desses sete afeta mais sete e assim sucessivamente.

Como os pássaros vão assumindo a posição do pássaro anterior, nasce uma espécie de onda. A mensagem é propagada a uma velocidade tão constante e rápida (aproximadamente 20 a 40 metros por segundo) que o bando nunca se desfaz, escreveram os cientistas no relatório que publicaram na revista científica Nature Physics. Pelo contrário. Mantém-se unido, mudando de forma com uma fluidez que lembra o comportamento do hélio superfluido.

Um outro estudo revelou que os estorninhos também reagem ao claro-escuro dentro do bando: se notam a existência de mais luz, cerram fileiras. O que faz todo o sentido se pensarmos que muitos destes movimentos são reações a ataques de predadores.