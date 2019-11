Os entes queridos e uma cerveja: o que podemos todos aprender com esta foto do leito de morte 

Chamava-se Norbert Schemm, vivia em Appleton, no Wisconsin, e tinha 87 anos e um desejo muito particular para se despedir da vida: estar rodeado dos seus entes queridos, enquanto bebia uma cerveja. Assim, conversaram, riram e até tiraram fotos, que Tom, o filho, partilhou com o resto da famíla, pelo Whatsapp. Horas depois, Norbert morreu, e o neto decidiu homenageá-lo, publicando a foto no Twitter. E nem queria acreditar na quantidade de estranhos que se confortaram com aquela imagem de um leito de morte - e que ali deixaram qualquer coisa como mais de 4 mil comentários e perto de 320 mil ‘gostos’.

“O meu avô foi uma pessoa relativamente saudável ao longo da vida, mas naquele domingo, no hospital, os médicos sentiram que estava a pouco tempo do fim. No dia seguinte, ele fez questão de chamar os netos e de nos contar o que se passava. A foto, essa, foi tirada na terça-feira, à noite. A morte, provocada por um cancro no colón, chegou na manhã seguinte”, disse Adam, o neto que partilhou a foto.

“Agora, quando olho para o seu ar de felicidade naquele momento, sinto um conforto enorme”, confessou o autor da imagem, aludindo ainda ao facto de o avô estar a sorrir.

É verdade que, num primeiro momento, Adam estava muito hesitante em publicar a foto nas redes, devido ao contexto – um pouco agridoce, convenhamos –, mas acabou por fazê-lo, considerando que não se deve ter vergonha de partilhar momentos bonitos.

“A verdade é que isto nos ajudou com a nossa dor. É reconfortante ver que estavam a seu lado naquelas circunstâncias”, acrescentou, reconhecendo que agora estavam todos a ver até onde aquela preciosa fotografia já tinha chegado, e a adorar o facto de tantos já a terem partilhado.

"É como se tivesse provocado um sentido de comunidade, e este é claramente um momento em que todas as pessoas se identificam. Os comentários foram todos muito gentis. Havia até fotos de pessoas a brindar com garrafas de cerveja em sua homenagem.”

Ben Riggs, de Indianapolis, por exemplo, foi um dos muitos utilizadores da rede que se sentiu impelido a reagir àquele tweet – e publicou uma fotografia do seu avô, Leon, de 86 anos, também a desfrutar de um charuto e uma cerveja, nos seus últimos dias.

"Nunca apago fotos do meu telefone. Mal vi aquela imagem, isso trouxe-me de volta um certo sentimento. Antes, não sabia que ver outra pessoa experimentar a última felicidade, antes da morte, podia ser tão bom", disse, citado pela BBC.

Segundo Ben, o avô sofria de Alzheimer e a memória tinha altos e baixos – nada que impedisse que ele e o pai concordassem que era importante cumprir o seu último desejo antes de morrer. “Embora nunca consideremos que a morte chega na hora certa, é importante tentar encontrar um lado positivo”, assinalou.

Assim, na noite em que o avô morreu, Ben, os irmãos e o pai juntaram-se para marcar aquela “passagem” e celebrar a vida. E tiraram outra foto. Inesperadamente Mike, o pai de Ben, morreria no dia a seguir, de insuficiência cardíaca. O consolo, mais uma vez, chegou em formato pixelizado.