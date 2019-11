Julian Assange pode morrer na prisão se não receber tratamento urgente, alertam médicos

Julian Assange está tão mal de saúde que mais de 60 médicos de países diferentes – entre eles EUA, Inglaterra, Austrália, Suécia, Alemanha – escreveram uma carta em que dizem que temem que o estado do ativista seja tão grave que pode morrer na prisão britânica de alta segurança onde se encontra detido.

Na missiva à ministra do Interior britânica, Priti Patel, os médicos pediram que Assange fosse transferido da prisão de Belmarsh, no sudeste de Londres, para um hospital universitário.

A avaliação de Assange, de 48 anos, foi baseada em "relatos angustiantes de testemunhas" da sua aparição em tribunal dia 21 de outubro, e num relatório de dia 1 de novembro de Nils Melzer, relator especial das Nações Unidas para a tortura.

"Escrevemos esta carta aberta, como médicos, para expressar as nossas sérias preocupações com a saúde física e mental de Julian Assange", escreveram os médicos na carta aberta de 16 páginas.

Em 2010, o Wikileaks divulgou documentos privados do Departamento de Estado americano – um dos maiores lapsos de segurança dos EUA. O ativista é agora acusado pelos EUA de espionagem, e pode vir a ser sentenciado até 175 anos de prisão. Os médicos têm dúvidas que Assange consiga aguentar fisicamente a audiência marcada para fevereiro, onde será decidida a sua extradição para os EUA.

"O Sr. Assange exige avaliação médica especializada urgente, tanto do seu estado de saúde físico como psicológico", pode ler-se no documento. O tratamento deve ser feito num hospital universitário adequadamente equipado e com uma equipa especializada. “Se essa avaliação e tratamento urgentes não ocorrerem, temos preocupações reais, com as evidências atualmente disponíveis, de que Assange possa morrer na prisão. A situação médica é, portanto, urgente. Não há tempo a perder.”

Em outubro, na sua primeira aparição em público desde abril, Assange aparentava estar frágil. Durante a audiência, teve dificuldades em recordar a sua data de nascimento e, no final, disse à juíza Vanessa Baraitser que não tinha percebido nada do que se tinha passado no tribunal.