Chover tanto não tem nada de londrino: em Lisboa chove mais do que em Londres

É um clássico. Começa a chover e, quando damos por isso, já estamos a dizer que não se aguenta, que chove como nunca e que isto até parece... (preencher com o nome da cidade que mais lhe convier). Geralmente, dizemos “Londres”: há muito (nem se sabe bem quando nasceu este mito) que a mais importante cidade britânica passou a ser considerada capital mundial da chuva – e toda a gente tem uma história para contar sobre ter ficado “molhada que nem um pinto” num dia qualquer em Londres.

Só que depois há os dados oficiais, e estes, não poucas vezes, contrariam o senso comum e as ideias (feitas...) sobre o assunto – algo que Miguel Esteves Cardoso, sempre a não deixar esquecer as suas referências anglo-saxónicas, já nos lembrara numa das suas crónicas, nos idos de 2012: “Em Londres pode chover mais tempo, mas é aquela chuva miudinha. Em Lisboa, quando chove, chove a sério”.

Não é caso único. Leia-se Stephen Liddel, um professor de química inorgânica na Universidade de Manchester e que, um bocadinho mais a sério, foi comparar os valores da chuva de Londres com o de outras cidades europeias e chegou a resultados, no mínimo, muito interessantes. Ora veja-se: segundo a listagem que divulgou em janeiro de 2018, a capital mais chuvosa do continente fica em Montenegro, seguida de Ljubljana, na Eslovénia, e de Andorra. Lisboa está em 13º lugar e Londres, espante-se!, só surge na 33ª posição. Anualmente, segundo os dados que recolheu, a primeira regista uma média anual de precipitação de 774 mm, enquanto a segunda se fica nos 592 milímetros.

Fomos à procura do que dizem os organismos oficiais de cada país. Segundo o nosso Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a quantidade média de água que caiu em Lisboa, durante as décadas 1971-2000, foi de 716 mm por ano, durante uma média de 112 dias. Espreitando o britânico MetOffice, que juntou as décadas 1981-2010, a precipitação média anual para Londres aponta para os 704 mm, durante 120 dias, em média. É verdade, aqui os valores já estão muito próximos (provavelmente devido ao facto de terem sido usadas as médias de décadas diferentes), mas Lisboa, ainda assim, continua a ser mais chuvosa.

Socorremo-nos ainda da Wikipédia, para fazer um tira-teimas final. E, aí, os ciosos colaboradores da maior enciclopédia livre voltam a dar razão a quem diz que em Lisboa chove bem mais do que em Londres. Se na capital inglesa se sentem os pingos em 120 dias por ano e por cá apenas em 117, já em termos da quantidade contabilizada os ingleses voltam a ser mais secos do que os lisboetas: as cinco estações meteorológicas de Londres têm valores entre um mínimo de 557 mm e um máximo de 704 mm, enquanto Lisboa recebe uma média de 774 milímetros (as fontes destes dados são o Met Office, o IPMA e o Observatório de Hong Kong).

E então, vai continuar a dizer que parece Londres? É que, ainda por cima, avança o ZMScience, há muitas outras cidades do mundo onde chove mais: Miami (135 dias), Nova Iorque (122) ou Rio de Janeiro, também com 122 dias. E temos sempre Sydney, na deslumbrante e idílica Austrália, que remata com a bonita soma de 143 dias de chuva por ano. Podemos sempre começar a dizer que com esta chuva até parece que estamos na Austrália. Será que pega?