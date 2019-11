Cão conduz carro aos círculos durante uma hora

Um labrador preto ficou preso dentro do carro do dono e, acidentalmente, pôs o veículo em marcha-atrás, fazendo-o andar às voltas durante uma hora. O incidente aconteceu quinta-feira passada, em Port St Lucie, na Florida, EUA. Tudo começou quando o condutor se perdeu, o que o levou a sair do carro e fa echar a porta. Nesse momento, Max pressionou a alavanca de mudanças do carro, fazendo com que começasse a andar ininterruptamente às voltas (o automóvel é de mudanças automáticas, pelo que não é necessário pressionar um pedal de embraiagem para pôr a mudança).

O carro foi contra uma caixa de correio e um caixote do lixo, enquanto se tentava perceber a melhor forma de abrir o carro. O proprietário deu uma chave extra à polícia, mas esta não funcionou. Finalmente conseguiram abrir a porta, digitando um código na fechadura do lado do condutor.

Ninguém ficou ferido. Segundo o Departamento da Polícia de Port St. Lucie, o carro sofreu apenas alguns danos. Numa declaração disseram que o cão estava “bem, saudável e feliz.”

Anna Sabol, uma moradora na rua do "incidente", descreveu o episódio ao jornal Sun-Sentinel. E deu a sua opinião sobre os dotes de condução do animal. "Deviam dar carta de condução ao cão. Conduz melhor do que algumas pessoas que tenho visto por aqui."