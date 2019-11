Iniciativas assinalam Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres 

Em Portugal, 33 pessoas foram mortas este ano em contexto de violência doméstica, entre as quais 25 mulheres adultas, uma criança e sete homens, segundo dados do Governo.

O Observatório de Mulheres Assassinadas, da União de Mulheres Alternativa e Resposta, uma das entidades que organizam a marcha de hoje, indicou que mais de 500 mulheres foram assassinadas nos últimos 15 anos em situações de violência conjugal.

A marcha em Lisboa decorre a partir das 17h30, na zona do Intendente, e contará com a presença de dirigentes partidários e membros do Governo, entre os quais a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e a secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro.

Associando-se ao dia, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visita o Espaço Júlia, em Lisboa, onde se atendem vítimas de violência doméstica. O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, acompanha o chefe de Estado nesta visita.

Ainda neste âmbito, a Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, visita o Gabinete de Apoio à Vítima em Loures.

Também estão previstas iniciativas em Angra do Heroísmo, Aveiro, Bragança, Covilhã, Funchal, Guarda, Leiria, Matosinhos, Sintra e Viana do Castelo.