Terapia genética experimental liberta "crianças-bolha"

O filme já é antigo e e nem todos se lembrarão dele. Em 1976, Randal Kleiser realizou o The Boy in the Plastic Bubble (O Rapaz da Bolha de Plástico), protagonizado pelo jovem ator John Travolta. E se aqui se fala dele, a abrir um texto sobre uma inovadora terapia genética, é porque nesta ficção se trata dos constrangimentos da maleita do rapaz bolha, que na verdade se chama X-linked severe combined immunodeficiency (SCID-X1). Trata-se de uma doença rara, que afeta severamente o sistema imunitário das vítimas, que surge por culpa de um gene mutante no cromossoma X e se manifesta, quase sempre, em crianças do sexo masculino. Estima-se que uma a duas crianças em cada cem mil nasçam com esta mutação, que os deixa sem defesas perante qualquer agressão, por menos violenta que seja.

A história deste filme baseia-se num caso real de David Vetter, nascido em 1971, no Texas, EUA. Esta criança viveu dentro de uma bolha, e protegido por um fato da NASA, até aos 12 anos, quando morreu.

Hoje, essa bolha que isolava as crianças de qualquer tipo de germes, vírus ou bactéria, foi substituída por um dispositivo que controla a circulação do ar, filtrando-o. Mas, durante muitos anos, a melhor hipótese que este doentes tinham era serem submetidos a um transplante de medula ou de células estaminais de dadores compatíveis - apenas 20% tinha acesso a esta terapia.

A boa notícia é que cientistas do Hospital Pediátrico de St. Jude, em Menphis, Tennessee, se têm dedicado a desenvolver um novo procedimento mais abrangente. O método consiste em introduzir uma cópia normal do gene alterado, designado por IL2RG, nas células estaminais dos bebés, para que este produza os componentes necessários para combater as infeções. Brian Sorrentino, hematologista e investigador dedicado a terapias genéticas, é o coordenador deste estudo que tem como objetivo inserir o gene nas células estaminais que provêm da medula óssea do paciente e não deixar que ele chegue a outro tipo de células, como as cerebrais.

Neste tratamento experimental, as crianças recebem as células reprogramadas apenas 12 dias depois de obtida a sua medula óssea. A seguir, submetem-se a dois dias de quimioterapia, em doses baixas, para que as células possam crescer. Ao fim de quatro meses, já se espera que os doentes consigam debelar as infeções sozinhos. Todos os rapazes que participaram no estudo - e estavam destinados a ser rapazes-bolha - vão à escola e brincam na rua. Se a terapia for aceite pela Food and Drug Administration (FDA) daqui a cinco anos, como esperam os investigadores desta universidade, a doença terá de mudar de nome.