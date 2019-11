Encontradas 146 vulnerabilidades que vêm pré-instaladas nos smartphones Android

Todos os smatphones com Android vêm equipados com um conjunto de aplicações pré-instaladas pelos fabricantes, operadores e empresas parceiras. Essas aplicações são responsáveis, concluiu a Kriptowire, por dezenas de falhas no sistema, tornando o software dos dispositivos bastante vulnerável, antes mesmo de serem comprados pelo consumidor final. Esta é a conclusão a que chegou a empresa de segurança digital americana, num estudo financiado pelo Departamento de Segurança dos EUA.

A Kriptowire identificou dezenas de falhas que podem ir desde a gravação de áudio sem autorização dos utilizadores até alterações significativas nas configurações do sistema. Estas vulnerabilidades estão ocultas no software o que torna a deteção uma missão quase impossível para os utilizadores que, na maioria dos casos, não conseguem sequer remover estas funcionalidades.

O estudo revelou que todos os dispositivos Android vêm com 100 a 400 aplicações pré-instaladas, muitas delas desenvolvidas por operadoras e empresas terceiras, que alteram secretamente as configurações do sistema ou acedem a mensagens e formas de pagamento dos utilizadores. A empresa de segurança digital já notificou a Google e os outos 29 fabricantes de smartphones.

A Samsung respondeu em comunicado, esclarecendo que a ferramenta de verificação Android Security torna inofensivas as 33 vulnerabilidades encontradas em aplicações pré-instaladas nos dispositivos da marca. A Google também já se pronunciou sobre o caso, argumentando que desde 2018 possui o Build Test Suit, o processo de verificação da empresa que porcura falhas nas alicações potencialmente perigosas, sublinahando que logo no primeiro ano a ferramenta impediu 242 aplicações potencialmente problemáticas de chegarem até aos utilizadores,