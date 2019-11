Quando o campo magnético da Terra é atingido por uma tempestade solar faz este som

A Agência Espacial Europeia partilhou, esta terça-feira, nas redes sociais o som das ondas geradas no campo magnético da Terra pela colisão com uma tempestade solar (a erupção de partículas com carga elétrica da atmosfera do Sol).

A gravação resulta dos dados recolhidos pela missão Cluster, que consiste em quatro naves que orbitam a Terra em formação e que investigam o ambiente magnético do nosso planeta e a sua interação com o vento solar.

A equipa liderada por Lucile Turc, antiga investigadora da Agência Espacial Europeia e atualmente a trabalhar na Universidade de Helsínquia, Finlândia, descobriu que nos primeiros anos da missão, de 2001 a 2005, as naves passaram seis vezes pelo meio desse "encontro" e gravaram as ondas que daí resultaram.

A análise destes dados permitiu agora perceber que a onda de choque inicial liberta ondas magnéticas muito mais complexas do que se pensava inicialmente,

Quando as frequências destas ondas magnéticas são transformadas em sinais audíveis, o resultado é uma "canção" que poderia bem servir de banda sonora de um filme de ficção científica.