Nos Estados Unidos, o governo abriu a caça à sesta. Mas outros países estão a fazer o caminho oposto

A definição de sesta no Dicionário Priberam da Língua Portuguesa é muito clara e específica quanto ao significado deste substantivo feminino: “Sono de curta duração que se dorme geralmente depois da refeição do almoço. Hora de descanso.” Quem nunca desejou dormitar depois do almoço, mesmo que por breves minutos, que atire a primeira almofada.

Apesar de dormir durante o horário de expediente, pelo menos para os funcionários federais, tenha sido um hábito desaprovado nos Estados Unidos, só agora a sesta foi oficialmente proibida. “Todas as pessoas estão proibidas de dormir em edifícios federais, exceto quando tal atividade for autorizada por um funcionário da agência”, determina uma diretiva ordenada pela Administração de Serviços Gerais, no início de novembro.

São desconhecidas as motivações que desencadearam esta norma oficial, mas não é a primeira vez que um governo reprime a sesta dos trabalhadores. Em 2018, o Departamento de Auditoria do Estado da Califórnia divulgou um relatório sobre um trabalhador do Departamento de Veículos Motorizados que dormia até três horas por dia. Estas sestas custaram ao estado cerca de 40 mil dólares (€36 mil) e uma perda de produtividade de quatro anos.

A privação de sono pode afetar a saúde das pessoas, mas também a economia de um país. Os EUA sustentam de longe as maiores perdas económicas (até €371 mil milhões por ano) devido ao tamanho da sua economia, seguidos pelo Japão (até €124 mil milhões por ano). No entanto, são vários os defensores da sesta em prol de uma maior produtividade no trabalho. Lawrence Epstein, antigo presidente da Academia Americana de Medicina do Sono, uma organização sem fins lucrativos, e diretor da Clínica Médica do Sono no Hospital Brigham and Women’s em Boston estima que cerca de 70 milhões de americanos sofrem de um distúrbio do sono.

Um estudo, recentemente, publicado pela Universidade Ball State do Indiana, analisou a duração do sono de 150 mil pessoas e concluiu que o número de entrevistados que dormiam sete horas ou menos por noite aumentou para 35,6% em 2018, face a 30,9% em 2010. A falta de sono está associada a uma série de problemas de saúde, incluindo obesidade, diabetes, doenças cardíacas e derrames, além de problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. Por isso, Lawrence Epstein e outros especialistas apoiam a permissão dos trabalhadores para fazerem uma sesta durante o trabalho. “As pessoas privadas de sono não trabalham da melhor maneira possível e têm maior risco de acidentes de trabalho, logo acabam por custar mais às empresas porque têm mais problemas de saúde”, diz Epstein.

Os negócios não dormem

No Japão, as empresas estão a instalar cabines à prova de som para incentivar os trabalhadores a descansarem. Uma ideia que lentamente começa a ganhar adeptos. Na empresa americana de gelados Ben & Jerry's, criaram-se quartos específicos para o descanso de curta duração. Uma divisão com dez metros quadrados, a que chamam “quarto Da Vinci”, com um sofá-cama e um cobertor fino. Os trabalhadores devem descalçar-se antes de entrar e apenas poderão dormir 20 minutos. No Canadá, abriu o Nap It Up, primeiro estúdio de sestas. Quando trabalhou num banco, com dias muitos longos, Mehzabeen Rahman teve a ideia para abrir o negócio na zona movimentada de Toronto. No estúdio pode alugar-se uma cama de solteiro por 25 minutos (€7), num quarto suavemente perfumado com lavanda. O MetroNaps elevou a fasquia com os Energy Pods, uns casulos de aparência futurista que permitem fazer sestas ergonómicas num assento reclinável. Os Energy Pods são cada vez mais populares em locais que funcionam 24 horas, como hospitais, fábricas e aeroportos, mas também em academias e universidades.

Em Espanha, país sinónimo de “siesta”, também há negócios associados ao descanso após o almoço. O Siesta and Go, aberto em 2017 em Azca, distrito financeiro de Madrid, é o primeiro bar de sestas, fundado por Maria Estrella Jorro De Inza, depois de uma viagem ao Japão. É sobretudo frequentado por banqueiros, advogados e consultores de empresas, e a hora de almoço é o pico de lotação. O conceito é simples: por €14 por hora, dorme-se uma sesta num quarto privado com direito a chinelos, camisa de dormir, além de café, livros e wi-fi; uma cama com beliche custa €2 meia hora e encostar num sofá €1,50.

Por cá, o parlamento volta a recomendar ao Governo que estude a aplicação da sesta no ensino pré-escolar público (atualmente, a maioria dos jardins de infância estatais não prevê sestas para as crianças logo a partir dos quatro anos). O projeto apresentado pelo BE teve a abstenção do PS, Iniciativa Liberal e Chega, e o voto favorável das restantes bancada e deputados. Já a proposta do PCP só teve o apoio do BE, Livre e PSD. A discussão impôs-se depois de chegar à Assembleia uma petição assinada por quase cinco mil cidadãos a pedir medidas e condições à introdução da sesta nos estabelecimentos de educação pré-escolar. Por este andar, vai demorar ainda alguns mandatos até que seja instituída a sesta como uma medida favorável à produtividade no mercado de trabalho. Agora, vamos fazer uma pausa de 20 minutos e já voltamos.