Homossexualidade e Bissexualidade podem ser fundamentais para a sobrevivência das espécies

Os antepassados de todos os animais sempre estiveram envolvidos em atos homossexuais e esse é um tema que foi já estudado por centenas de grupos de investigação, com mais de 1500 espécies diferentes. Agora, um estudo publicado por investigadores do Instituto de Florestas e Ambiente da Universidade de Yale sugere que a homossexualidade em animais é bem mais comum do que se poderia pensar e que faz parte do comportamento animal desde sempre.

Os biólogos evolucionistas procuram há muito resposta para aquilo que chamam de “Paradoxo de Darwin”, uma vez que tem sido difícil encontrar explicação para o sexo sem fins reprodutivos nas mais variadas espécies. Esta nova investigação sugere que estes comportamentos não podem ser vistos como algo que opõe à teoria do evolucionismo e que este assenta em suposições não verificadas acerca dos custos, benefícios e origens dos comportamentos homossexuais em animais.

Max Lambert, um dos autores do estudo publicado no jornal Nature Ecology & Evolution, sugere que as relações homossexuais podem acontecer pura e simplesmente porque é difícil ter a certeza do género de um parceiro até ao momento de acasalar. “Se um animal for muito exigente na distinção do que acha que é o sexo oposto, acasala com menos indivíduos. Por outro lado, se for menos exigente, e se envolve em comportamentos homossexuais e heterossexuais, poderá acasalar com mais indivíduos em geral, incluindo indivíduos de um sexo diferente", aumentando as hipóteses de reprodução.

Os pinguins são uma das espécies com comportamentos homossexuais mais estudadas. Em outubro do ano passado tornou-se famosa a história de um casal gay de pinguins, que adotou um ovo abandonado, permitindo assim que este eclodisse.