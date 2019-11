Trabalhadores de escritório podem estar a respirar produtos perigosos devido à presença de cosméticos

Funcionários de escritório podem estar a pôr em risco a sua saúde ao respirarem constantemente ar contaminado por produtos de cosmética. Alguns destes compostos têm sido associados a fadiga, dificuldade de concentração, irritação nos olhos, nariz e garganta, e, em casos mais extremos, cancro.

Foi realizado um estudo na Universidade de Purdue, EUA, num escritório aberto, equipado com milhares de sensores e um instrumento chamado “The Nose” (O Nariz) – um aparelho altamente sensível que deteta COV (compostos orgânicos voláteis), ozono, dióxido de carbono e aerossóis.

Brandon Boor, professor-assistente de Engenharia Civil em Purdue, e a sua equipa descobriram que os seres humanos eram a fonte dominante de COV no ar do escritório. As concentrações de COV iam variando ao longo do dia na experiência, mas geralmente atingiram o pico a meio da tarde, quando havia mais gente no escritório. Dependiam também de outros fatores - se o escritório tinha sido limpo recentemente, se alguém tinha acabado de aplicar um produto para cuidados pessoais e quão bem o sistema de ventilação estava a funcionar.

Carrie Redlich, pneumologista e diretora do Programa de Medicina Ocupacional e Ambiental da Escola de Medicina de Yale, diz que as pessoas que são afetadas pelo ar contaminado podem ter dores de cabeça ou asma. “Já vi pacientes suficientes que são muito sintomáticos em resposta a essas substâncias. Em alguns empregos, as pessoas podem não ser capazes de se levantar e de se afastar do que está a causar os seus sintomas, e isso pode realmente afetar a sua capacidade de manter esse emprego.”

É aconselhável que as pessoas façam pausas para ir à rua, para respirarem ar puro.