Se queremos salvar os insetos teremos de apagar as luzes

A poluição luminosa é um fator significativo do rápido declínio de insetos, conclui um estudo de investigadores americanos, publicado na revista cientifica Biological Conservation. Os autores dizem que a luz artificial à noite pode afetar gravemente a vida dos bichos, atraindo-as diretamente para a morte nas lâmpadas quentes e revelando-os aos predadores. Aranhas, morcegos, ratos, aves marinhas, lagartixas e sapos já foram encontrados a alimentar-se à volta destas luzes.

"Acreditamos fortemente que a luz artificial à noite – em combinação com a perda de habitat, poluição química, espécies invasoras e mudanças climáticas – está a provocar o declínio de insetos", pode ler-se no estudo.

O uso destas luzes está também a impedir os insetos de encontrarem parceiros para reproduzir, e até encontrarem água e alimentos.

“A luz artificial à noite é uma iluminação causada por seres humanos. Pode afetar insetos em praticamente todas as partes imagináveis das suas vidas”, diz Brett Seymoure, uma das autoras do estudo.

Acredita-se que existem milhões de espécies de insetos no mundo – a maioria ainda por descobrir – e que cerca de metade delas são noturnas. O estudo afirma que a luz artificial é há muito utilizada por agricultores para controlar insetos. Mas, com o passar do tempo, a poluição luminosa começou a afetar um quarto da superfície terrestre do mundo.

Colapsos da população de insetos foram reportados na Alemanha em fevereiro, na primeira revisão científica publicada sobre o tema, em que se concluiu que o declínio de insetos ameaça provocar um "colapso catastrófico dos ecossistemas da natureza", pondo em perigo o planeta.

As traças são dos insetos mais comuns a ficarem presos em lâmpadas de noite. Um terço morre antes da manhã do dia seguinte, por exaustão ou por serem comidas. Os faróis dos carros apresentam também um risco mortal para os bichos. Estima-se que essa atração resulte em 100 mil milhões de mortes de insetos cada verão só na Alemanha.

Os investigadores sugerem apagar luzes desnecessárias, para reduzir significativamente a perda de insetos.

