Oito anos depois, donos do carro que Angélico Vieira conduzia quando morreu foram condenados a 2 anos de prisão com pena suspensa

Augusto Fernandes e a sua ex-mulher, donos do stand Auguscar, foram esta sexta-feira condenados a dois anos de pena suspensa por falsificação de documentos agravada. O Tribunal de Matosinhos considerou que o stand falsificou a assinatura de Angélico Vieira, de forma a atribuir a propriedade do BMW 635 cabrio ao cantor e ator que morreu na sequência de um acidente na A1, a 28 de junho de 2011.

O dono do stand afirmou sempre que o carro já não pertencia à empresa nessa data. A propriedade do veículo poderia ser determinante para apurar responsabilidades em vários processos - no acidente morreu também o passageiro Hélio Filipe e ficaram feridos os ocupantes Armanda Leite e Hugo Pinto -, uma vez que o BMW circulava sem seguro e, segundo perícias citadas pelos pais de Angélico, o despiste poderia ter ocorrido por causa do "mau estado" dos pneus, que apresentavam "um sulco na banda de rodagem inferior a 1,6 milímetros, o que comprometia seriamente a fiabilidade e a segurança do veículo".

Por isso, os pais de Angélico, já condenados a pagar indeminizações aos ocupantes feridos e à família do amigo que também morreu, exigiam 159 mil euros ao dono do stand, que seria o legítimo proprietário do carro acidentado.

No processo de hoje foi apenas dada como provada a falsificação de documentos, uma vez que o Departamento de Investigação e Ação Penal do Baixo Vouga (Aveiro) arquivou logo em 2011 o processo com vista ao apuramento de responsabilidades criminais neste acidente rodoviário, considerando que o veículo já sofrera um acidente mas "estava em boas condições mecânicas". Naquele dia, "o carro circularia a uma velocidade entre 206,81 e 237,30 quilómetros horários e despistou-se na sequência do rebentamento de um pneu, por sobreaquecimento ou furo", sendo "impossível demonstrar que a causa do rebentamento do pneumático é diversa daquelas", de ler-se no despacho de arquivamento.

