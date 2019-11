A nova pickup da Tesla chumbou na apresentação, com um momento embaraçoso

A Tesla apresentou recentemente a sua nova pickup elétrica, num evento realizado na Califórnia. Durante a apresentação, Elon Musk, CEO da empresa, e o designer Franz von Holzhausen quiseram mostrar o quão resistente o veículo era. Atiraram então duas bolas de metal na direção das janelas, esperando que permanecessem intactas. No entanto, a demonstração não correu de acordo com o previsto, e as janelas partiram-se, criando um momento de constrangimento no palco.

“Pelo menos não entrou. É um ponto positivo”, pode ouvir-se Musk comentar, tentando dar algum à situação.

Musk e e von Holzhausen tentaram justificar o sucedido, explicando que tinham feito testes com todo o tipo de objetos, incluindo um lavatório da cozinha, e o vidro nunca partiu. “Por algum motivo, partiu agora, não sei porquê”, disse o designer da Tesla.

O mercado de pickups é muito importante nos EUA, pelo que esta pode ser uma oportunidade significativa para a Tesla de expandir o seu negócio. O novo Cybertruck tem um design em aço inoxidável e o modelo mais caro será vendido por €63 mil, com uma autonomia de 805 km.

Musk disse que as encomendas irão começar de imediato, com a produção a ter início em 2021.

Jessica Caldwell, da empresa de veículos Edmunds, comentou que o lançamento do Cybertruck será certamente ofuscado pelo fracasso da demonstração. Pela Internet, têm sido várias as publicações nas redes sociais a fazer pouco da situação.