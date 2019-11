A história por trás da foto que está a emocionar a Internet 

Extremamente ativo, adorável e com um sorriso que contagia quem o vê. É assim que a família de Joseph Tidd descreve o filho, um menino de quase dois anos. Há apenas um único detalhe que o torna diferente dos seus amiguinhos: nasceu sem o antebraço esquerdo.

Mas desde que Joseph e a família conheceram Carson Pickett, estrela do futebol americano, isso abriu um mundo novo para a criança e os seus pais. Aos 26 anos, Carson nasceu também sem o antebraço esquerdo – nada que a tivesse impedido de alcançar o que quisesse, tanto na vida pessoal como no campo.

A rapariga integra a equipa do NCAA, como é conhecida a associação atlética universitária americana, e foi peça chave para a equipa dos Seminoles, do estado da Flórida, garantir o seu primeiro título, depois de um torneio em que Pickett não deixou entrar um único golo. E embora o braço, ou a falta dele, faça parte da narrativa da sua vida, não é isso que a define – e isso é algo que também partilha com Joseph.

O encontro entre os dois parecia, então, inevitável - e foi no intervalo de um jogo que a oportunidade surgiu, como se vê na imagem agora divulgada pela mãe do menino, Colleen Tidd, e que, entretanto, se tornou viral. “Foi um momento que nunca esqueceremos”, sublinhou Miles, o pai, “Carson baixou-se em frente a Joseph e mostrou-lhe o braço dela. O vínculo foi instantâneo”.

Os pais da jogadora também não ficaram indiferentes ao momento – e daí surgiu uma outra ligação muito especial com os pais do menino. “Para nós é ótimo, porque temos a quem fazer as perguntas difíceis, por exemplo como lidar com os agressores”, continua Miles, agradado com o facto de os pais de Picket também nunca tenham permitido que a filha fizesse afirmações como “não posso”. Além do sucesso em campo como jogadora de futebol, Miles assinala ainda o facto de Pickett acreditar que pode fazer seja o que for - e é essa mentalidade que os pais de Joseph querem para o seu filho.

Carson também não esconde o quanto o encontro a emocionou: “Sei que sou capaz de ter um imenso impacto em muita gente e não tem de ser através do futebol. Isso deixa-me extremamente feliz”, disse. E depois da foto que a jogadora partilhou no seu Instagram, não sobraram quaisquer dúvidas: “Joseph, és o meu novo herói para a vida.”