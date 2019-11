Grávidas e crianças podem comer atum? Sim, se for de lata

Mais de 40 mil cartazes foram distribuídos na semana passada em Espanha, alertando para os perigos do consumo de alguns peixes de grande porte, pela elevada quantidade de mercúrio que contêm. Este é um aviso que vem sendo feito em todo o mundo há cerca de 20 anos, mas a Agência de Segurança Alimentar espanhola entendeu que, face às novas evidências científicas, deveria agora desaconselhar totalmente o seu consumo em grávidas e crianças até aos 10 anos. Em Portugal, as recomendações da ASAE seguem as normas gerais europeias, considerando como "grupos de risco" as grávidas, lactentes e crianças até aos 2 anos.

O mercúrio, ou o metilmercúrio, é um contaminante ambiental presente no peixe e no marisco, originado sobretudo pela poluição industrial. Como nenhum ser vivo tem capacidade de o processar e expelir, vai-se acumulando nos órgãos internos e tecidos adiposos. Os peixes de grande porte vão acumulando o mercúrio presente nos peixes mais pequenos que comem, tal como nós acumulamos o mercúrio de todos os peixes que comemos ao longo da vida.

Em concentrações elevadas, o mercúrio é um disruptor endócrino, uma das mais de 100 mil substâncias químicas que a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo (SPEDM) gostaria de ver reguladas de outra forma, uma vez que centenas de estudos têm comprovado, nos últimos anos, que causam vários cancros raros (especialmente em crianças), osteoporose, doenças da tiróide, doenças metabólicas (diabetes, hipertensão e obesidade), distúrbios do desenvolvimento, autismo, transtornos da hiperatividade, obesidade, infertilidade masculina, defeitos congénitos, entre outros problemas de saúde.

Portugal é o maior consumidor de peixe da União Europeia e o terceiro maior a nível mundial (depois da Islândia e do Japão). Cada português consome, em média, 56,5kg de peixe por ano, quando a média europeia ronda apenas os 22,7kg per capita, pelo que a atenção à concentração de mercúrio possa fazer especial sentido. Na população em geral, as recomendações são para que o consumo de peixes de grande porte seja feito com moderação, mas que se mantenham os outros peixes na alimentação, pelo menos 3 a 4 vezes por semana, devido às qualidades benéficas que têm os seus ómega 3.

A ASAE recomenda apenas que as mulheres grávidas, mulheres que pretendam engravidar ou mulheres a amamentar evitem o consumo de alabote-do-Atlântico, anequim, atum fresco ou congelado, bonito, carocho, lixa, tintureira e tubarão, reduzindo a uma vez por mês espécies como o cação, cavala, enguia, espadarte, espadim, esturjão, fanecão, garoupa, goraz, halibut, lúcio, maruca, moreia, pargo, peixe-espada, peixe-gato, peixe-vermelho, perca, raia, robalo, salmão e truta do mar Báltico (devido à poluição), salmonete e tamboril.

Sem qualquer limitação, pode comer-se anchova, arenque, bacalhau, carapau, caviar, dourada, escamudo, linguado, pescada, sardinha, solha, truta arco-íris e... atum em lata. Confuso? O atum é um peixe "proibido" por ser de grande porte mas os peixes usados na indústria dos enlatados são exemplares mais pequenos, menos valiosos no mercado dos frescos, onde os atuns de grande porte são vendidos a preços muito superiores, para utilização em bifes ou na cozinha japonesa, por exemplo. Da próxima vez que for às compras, lembre-se: há um fundo de verdade na máxima "o tamanho importa".