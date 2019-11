Dieta materna rica em gordura associada a danos cerebrais no feto 

A descoberta deixará mais inquietas as mulheres que estão grávidas, sobretudo se a sua alimentação tiver um alto teor de gordura. Ao que avançam os investigadores daquela universidade na capital da Áustria, uma dieta rica em ácidos gordos polinsaturados, com prevalência do ómega-6, leva o corpo a produzir um excesso dos chamados endocanabinóides, que se encontram naturalmente no nosso sistema nervoso e imunitário - sobrecarregando depois o sistema fetal e o desenvolvimento de redes cerebrais saudáveis. O mecanismo será ainda relevante para patologias como a esquizofrenia, o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, e outros relacionados com a ansiedade. E ainda, alertam na Molecular Psychiatry, é improvável que o dano possa ser revertido por uma alteração subsequente na alimentação.

A experiência foi feita em ratinhos, mas mostra claramente que quando a mãe consome uma dieta rica em gordura durante a gravidez, mãe e filho produzem um excesso desses endocanabinóides, que podem ser transferidos da mãe para o feto. O receio é que possam sobrecarregar os recetores correspondentes no cérebro fetal e limitar a sua capacidade de sinalizar. Resultado: as células nervosas poderão não conseguir depois cumprir as suas funções, um défice que persistirá ao longo da vida e pode ser gatilho para o desenvolvimento de distúrbios psiquiátricos mais tarde.

Estes endocanabinóides de que falamos são substâncias produzidas pelo organismo. Eles fazem parte do sistema endocanabinóide, que serve como um sistema de comunicação fundamental no cérebro e outros órgãos.

No cérebro adulto, os endocanabinóides limitam a comunicação ('neurotransmissão química') entre os neurónios, pela ligação aos recetores canabinóides. No cérebro em desenvolvimento, determinam quando e onde os neurónios estão posicionados e se formam conexões entre si.

“Isso significa que qualquer substância que influencie os níveis de endocanabinóides ou afeta diretamente a função do recetor de canabinóides afetará inevitavelmente o desenvolvimento do cérebro”, sustenta o investigador principal Tibor Harkany, chefe do Departamento de Neurobiologia Molecular do Centro de Pesquisa do Cérebro da MedUni Vienna, antes de acrescentar: "até onde sabemos, as alterações patológicas das células nervosas que encontramos são irreversíveis."