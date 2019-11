Foi inventada uma nova sanita - e isso é bom para o planeta

Investigadores da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, criaram recentemente uma sanita com material extra-escorregadio, que facilita a limpeza de dejetos. Segundo o estudo, publicado na revista científica Nature Sustainability, o revestimento da sanita reduz até 90% a quantidade de água necessária para a descarga do autoclismo. O novo sistema impede que as bactérias se acumulem nos vasos sanitários, diminui a necessidade de uso do piaçaba e reduz os odores associados.

De acordo com os investigadores, a água utilizada para lavar as sanitas por todo o mundo diariamente equivale a seis vezes o consumo total de água em África – 141 mil milhões de litros. O objetivo da invenção é promover um sistema de quase "autolimpeza", que não requeira muitos gastos. Os investigadores esperam assim ajudar a reduzir o desperdício de água a nível mundial.

Hoje, a fundação We Are Water (Somos Água) marca o Dia Mundial do Saneamento Básico, com o objetivo de sensibilizar as pessoas para a crise de saneamento e incentivar as instituições a refletir sobre a necessidade de criar uma nova "cultura da água", que traga mudanças significativas.

Segundo a We Are Water:

4200 milhões de pessoas ainda vivem sem serviços de saneamento seguros

673 milhões de pessoas fazem necessidades ao ar livre

17,2 milhões de pessoas foram deslocadas devido a alterações climáticas em 2018

70% das mortes relacionadas com desastres naturais são provocadas por catástrofes relacionadas com água

Se não houver mudanças para assegurar a disponibilidade de água para todos, somente 40 países estão bem encaminhados para conseguir um saneamento básico para quase todos os habitantes até 2030, segundo dados da fundação.