Ártico pode ficar sem gelo nos meses mais quentes já dentro de 25 anos

O Círculo Ártico expande-se no inverno e contrai-se no verão desde que há memória humana no Planeta. Já se sabia que o gelo na região está em declínio com as observações de satélite a mostrarem que, desde 1979, a quantidade de gelo no Ártico em setembro (quando atinge o seu mínimo, antes de a água começar a congelar novamente), tem caído 13% por década.

Um novo estudo da Universidade da Califórnia, publicado na Nature Climate Change, sugere agora, no entanto, que algures entre 2044 e 2067, os efeitos das alterações climáticas vão traduzir-se num Oceano Ártico sem gelo durante parte do ano.

Investigações anteriores, baseadas numa série de modelos climáticos, resultaram em previsões divergentes sobre a data em que isso acontecerá, com algumas a apontar já para 2026 e outras a atirar o fenómeno para 2132.

Os cientistas da UCLA focaram-se num período de 25 anos e o principal autor do estudo, Chad Thackeray, explica, em comunicado, que as previsões variam tanto porque os cientistas interpretam de formas diferentes o “feedback de albedo”, que ocorre quando um pedaço de gelo marinho derrete completamente, pondo a descoberto uma superfície de água do mar mais escura e que absorve mais luz solar do que o gelo. Esta mudança na refletividade da superfície da luz solar causa um maior aquecimento local, o que leva a um maior derretimento do gelo.

A equipa de Thackeray propôs-se, então, determinar o modelo mais realista para chegar à previsão mais correta. Sobre a mesa estiveram 23 modelos de degelo sazonal entre 1980 e 2015, em comparação com observações de satélite.

O que se passa no Ártico está constantemente no centro das atenções dos cientistas climáticos devido ao seu papel nas temperaturas no resto do mundo. "O mar Ártico é um componente chave do sistema da terra por causa da sua natureza altamente refletiva, que mantém o clima global relativamente temperado", explica Thackeray.