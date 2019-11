Almofadas e edredões de penas podem causar graves lesões pulmonares

Um estudo publicado no British Medical Journal alerta para a perigosidade de uma pneumonite por hipersensibilidade ao pó que existe naturalmente nas penas de patos e gansos e que não estará a ser corretamente diagnosticada, conduzindo a fibroses pulmonares que se podem revelar fatais.

O caso de estudo apresentado refere-se a um homem de 43 anos que foi internado com uma inflamação pulmonar grave depois de três meses com problemas respiratórios, mal-estar e fadiga extrema. A sua situação foi-se agravando ao ponto de não conseguir subir escadas ou ficar de pé por mais do que alguns minutos.

As análises sanguíneas revelaram anticorpos para o pó das penas de pássaro e um raio-X ao tórax foi consistente com o diagnóstico de pneumonite de hipersensibilidade - uma inflamação grave dos pulmões como resultado de uma resposta imunitária exagerada.

Na avaliação do que poderia ter desencadeado os seus sintomas, os médicos concluíram que a única alteração na sua vida diária havia sido a troca de um edredão sintético por um com enchimento de penas, exatamente na altura em que iniciou os sintomas de dificuldades respiratórias.

O homem foi diagnosticado com uma variante de pneumonite de hipersensibilidade causada pela respiração do pó das penas de pato ou de ganso utilizadas em almofadas e edredões. Foi tratado com corticoides e voltou a usar edredões e almofadas sintéticas, tendo ficado sem qualquer sintomatologia após 12 meses.

São vendidos milhões de edredões todos os dias e a exposição repetida ao gatilho que espoleta a pneumonite de hipersensibilidade pode criar lesões irreversíveis no tecido pulmonar, pelo que, dizem os autores do estudo, é importante identificar esta patologia prontamente.

A exposição a edredões e almofadas de penas já tinha sido identificada em 2013 como uma das principais causas da fibrose pulmonar idiopática num estudo clínico realizado no Hospital Vall d'Hebron, de Barcelona, um dos principais centros mundiais de investigação desta doença.

No estudo em 60 pacientes, publicado na revista científica "The Lancet Respiratory Medicine", constatou-se que, em metade dos casos, esta era uma das principais causas da doença, em que pulmões perdem gradualmente a sua elasticidade, dificultando a respiração, até perderem por completo a sua capacidade de expansão. O transplante pulmonar é, geralmente, a única hipótese de sobrevivência destes pacientes.

Os médicos de Barcelona recomendavam que os pneumologistas tivessem atenção a este fator na determinação das causas da fibrose pulmonar idiopática, conduzindo um historial médico muito detalhado, fazendo rastreios no domicílio e local de trabalho dos pacientes para tentar descobrir possíveis fontes antigénicas e fazer medições das quantidades de fungos, penas e isocianatos.