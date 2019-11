A próxima fase do império de Marie Kondo já chegou: vender produtos que despertem alegria

A japonesa especialista em organização apregoa o minimalismo, mas tem cada vez mais cartões de apresentação: é uma autora best-seller (recentemente, lançou até um livro infantil); é a protagonista de um programa extremamente popular na Netflix; criou ainda outro programa para autorizar consultores certificados do método com o seu nome. E agora, acaba de adicionar um novo título a esta lista: tornou-se empreendedora de comércio eletrónico.

Esta presença online tem vindo a ser construída discretamente nos últimos meses, através do site KonMari, que apresenta um blog sobre arrumação, além de detalhes sobre sua rede de consultores. Agora, há também uma loja online, onde Kondo seleciona cerca de 150 produtos de outras marcas.

Veja-se que tudo naquele site é uma expressão da filosofia e da metodologia que a japonesa expôs no seu livro Arrume a Sua Casa, Arrume a Sua Vida – traduzido para inglês pela primeira vez em 2014 e se tornou um sucesso instantâneo, nos EUA. A tese apresentada é que, ao nos livrarmos de bens que não são significativos para a nossa vida, ficamos mais focados no que nos desperta alegria.

É também por isso que este novo site com a assinatura KonMari está cheio de produtos pensados para atingir o mesmo objetivo: encher a nossa vida de objetos significativos. Entre eles, conta a Fast Company, estão simples caixas para guardar produtos diversos, ou frascos de vidro, para armazenar produtos secos na cozinha. Mas existem ainda muitos outros que não têm nada a ver com esta missão de ajudar as pessoas a organizarem-se. Por exemplo, também lá está à venda um pote de cerâmica tradicional japonesa, que serve para cozinhar carne e legumes ao vapor.

A justificação de Kondo é simples: “Ao longo dos anos, os meus seguidores sempre quiseram saber quais eram os produtos que uso todos os dias e me provocam alegria. Foi por isso que tive a ideia de abrir a loja. Algumas da coisas que uso todos os dias são incenso e diapasão, além de produtos para rituais de banho e purificação da casa.”

Entretanto, o seu marido tornou-se CEO da KonMari Media LLC, mexendo-se bem nos bastidores, tanto no negócio dos livros como na produção para a Netflix. Agora, Kawahara está obviamente empenhadíssimo nesta nova área de trabalho. "Não sei se eu e meu marido temos uma divisão clara do trabalho", diz ainda a japonesa. “Mas sempre discutimos para onde queremos levar a nossa empresa. Sou boa a expressar a filosofia e os pensamentos por detrás do meu método e meu marido é está mais focado na nossa estratégia de negócio. O importante é nunca perdermos de vista qual é a nossa missão, e se o próximo passo que damos é de alegria para nós ".

Mas ao anunciar este passo, Kondo também sabe que fica debaixo de fogo: afinal, ao mesmo tempo que incentiva as pessoas a livrarem-se de coisas, apresenta-se numa outra frente a incentivá-los a comprar. A japonesa bem vai argumentando que, apesar da filosofia ser minimalista, vai ser sempre preciso continuar a comprar produtos, nem que seja só de vez em quando. “Se optar por incorporar os nossos produtos na sua vida, esperamos que não compre apenas, mas que aprecie e use o máximo possível.”

E já tem outro passo na calha. Chama-se Joy at Work, deverá ser lançado em 2020 e foca-se na organização do nosso local de trabalho, abandonando de vez reuniões desnecessárias, emails sem fim e uma série de outras tarefas absolutamente dispensáveis para aumentar as nossas possibilidades de ter sucesso profissional. O blog também tem um textinho em que explica como nos podemos livrar de relacionamentos que já não geram alegria – a solução, lê-se nesse artigo, é abandonar alguns relacionamentos com gratidão; ou então aceitar totalmente a pessoa, se, no fim, optar por permanecer no relacionamento.

Como quem diz: “O nosso objetivo é conseguir que o maior número de pessoas consiga arrumar o que precisa, para que possa viver uma vida com o máximo de alegria possível.”