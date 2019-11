Doentes com cancro podem beneficiar do mesmo plano de treino físico dos astronautas

Um estudo publicado esta semana, no jornal científico americano Cell, sugere que as rotinas de treino utilizadas por astronautas antes, durante e depois de viagens espaciais, podem ser aplicadas a doentes oncológicos como forma de reduzir o impacto a longo prazo dos tratamentos. Os investigadores concluíram que os astronautas durante as missões espaciais, que duram em média 6 meses, experimentam os mesmos danos físicos e psicológicos que um paciente com cancro durante os tratamentos de quimioterapia, imunoterapia e terapias alvo.

Em 1961, o astronauta americano Alan Shepard era o segundo ser humano a viajar para o espaço, e desde aí, a NASA tem vindo a desenvolver um detalhado regime de treino para que a saúde dos astronautas se mantenha estável. Os astronautas têm de passar por um rigoroso treino na preparação para voos espaciais, incluindo rotinas intensas de exercícios para manter a forma física e evitar os efeitos nocivos relacionados com o efeito de gravidade zero e isolamento.

Durante décadas, cientistas e investigadores desenvolveram medidas para ajudar os astronautas a lidar com os efeitos de viver em órbita. Esses efeitos incluem diminuição da massa muscular, da densidade óssea e do volume sanguíneo, efeitos relacionados com o contacto com a radiação cósmica e ainda aquilo que os astronautas chamam "brain fog" (se quisermos traduzir, “cérebro enevoado”) uma condição que provoca falta de concentração e memória. Geralmente todos estes efeitos afetam os pacientes durante e após os tratamentos, mas, no que respeita ao exercício físico, os conselhos médicos são, geralmente, muito diferentes daqueles dados aos astronautas - que descansem e façam exercício apenas com autorização médica.

Jessica Scott, investigadora no Memorial Sloan Kettering Cancer Center e uma das autoras do estudo, alerta para o facto de muitos doentes morrerem devido aos efeitos colaterais dos tratamentos e não apenas por causa do tumor. “Já começámos a implementar elementos do programa de treino da NASA em alguns dos nossos ensaios clínicos em pacientes com cancro”, adianta. "Por exemplo, estamos a usar certas avaliações idênticas às usadas em astronautas." “Hábitos simples de exercício, como usar uma passadeira de corrida, podem fazer uma grande diferença para pessoas com cancro."