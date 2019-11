A beleza das pequenas coisas que unem humanos e animais numa série de imagens únicas

O novo livro do fotógrafo americano Steve McCurry reúne as melhores fotografias da sua carreira, captando os laços que se criam entre homens e animais

Se há imagens que valem por mil palavras, estas fotografias de Steve McCurry contam-nos mil histórias sobre a relação entre humanos e animais, fazendo-nos viajar pelas mais variadas regiões do mundo, como se o autor nos levasse pela mão que vira cada página de Animals, livro agora editado pela Taschen.

Nestas fotografias não há qualquer relação de domínio, nenhuma sensação de medo ou de perigo, apenas harmonia, respeito, companheirismo.

O fotógrafo americano, que o mundo passou a conhecer através dos olhos da menina afegã que fotografou para a capa da National Geographic, em 1985, reparou que começara a fotografar muitos animais logo no início da sua carreira, na Índia e no Afeganistão, porque mesmo nas cidades eles estão presentes, um pouco por todo o lado. Como esse não era o foco dos trabalhos que lhe haviam encomendado, foram sendo arquivadas. Depois de mais de 30 anos de viagens, Steve McCurry concretiza agora o sonho antigo de publicar algumas das mais belas fotografias de animais que fez ao longo da vida. Dos seus arquivos saltaram bichos selvagens e domésticos, crianças com amigos ao colo, homens com companheiros de trabalho, mulheres acarinhando os seus confidentes.

O seu primeiro livro de fotografia foi-lhe oferecido pela irmã: Son of Bitch, de Elliott Erwitt. Era um portefólio de cães, e esse trabalho, que tanto o intrigou há mais de 40 anos, como conta em Animals, viria a marcá-lo muito mais do que poderia imaginar. Este Animals acabar por fechar um ciclo: "É a minha forma de homenagear as criaturas que nos acompanham neste mundo."