Conselho de Veneza rejeitou medidas para combater as alterações climáticas e logo a seguir a sala ficou inundada

Resumindo, a histórica cidade italiana ficou de joelhos nesta semana pelas piores inundações ocorridas em mais de 50 anos. Eram cerca das 10 da noite, na passada terça-feira, quando a câmara do conselho, no Palácio Ferro Fini, começou a deixar água, ainda os conselheiros debatiam o orçamento regional para 2020, contou a conselheira do Partido Democrata Andrea Zanoni num longo post no Facebook.

"Ironicamente, a câmara foi inundada dois minutos depois de os partidos maioritários da Liga Irmãos da Itália e Forza Italia rejeitaram as propostas para combater as alterações climáticas", disse Zanoni, vice-presidente da comissão de meio ambiente, no post, no qual publicava também fotografias da sala debaixo de água.

Entre as medidas rejeitadas está o financiamento de combustíveis renováveis, substituir transportes públicos a diesel por outros mais eficientes e menos poluentes, e ainda reduzir o impacto dos plásticos.

Zanoni acusou ainda o presidente regional do Veneto, Luca Zaia, membro do partido de extrema-direita de Matteo Salvini, de apresentar um orçamento "sem ações concretas para combater as mudanças climáticas".

O porta-voz do conselho regional Alessandro Ovizach confirmou, depois,à CNN que o conselho foi inundado efetivamente depois de discutir emendas ao orçamento de 2020 - sem especificar quais.

Por seu lado, o presidente do conselho, Roberto Ciambetti, da Liga, rejeitou as acusações de Zanoni. Num comunicado enviado à estação televisiva americana, sublinhou: "Além da propaganda e da leitura enganosa, estamos a votar um orçamento regional que gastou 965 milhões de euros nos últimos três anos na luta contra a poluição do ar, a poluição atmosférica, que é um fator determinante para o clima". E não ficou por aqui: "Dizer que não fazemos nada é mentira. Somos uma região que após a inundação de 2010 lançou um plano para salvaguardar a segurança hidrogeológica por um custo total de 2,6 bilhões de euros, um valor exorbitante para as finanças regionais".

Ciambetti também mencionou os 468 milhões de euros gastos após a tempestade Vaia no ano passado, que derrubou centenas de milhares de árvores.E também postou vídeos nas redes sociais, mas num outro tom:

"Essa situação nunca ocorreu aqui (no Conselho). As anteparas à prova de inundação não foram suficientes para conter a onda de inundação ...", rematou, e sem mais, limitou-se a, nos dias seguintes, transferir as reuniões daquele conselho para a cidade deTreviso.

Nada que alterasse a postura do prefeito de Veneza, Luigi Brugnaro, culpou a mudança climática pelas marés extraordinariamente altas em Veneza, e disse que a inundação era "uma ferida que deixará uma marca permanente".