Acetato de vitamina E pode ser o responsável pela doença provocada pelos cigarros eletrónicos

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, uma agência do departamento de sistema de saúde e serviços humanos americano) revelou, em comunicado, que os testes realizados em 29 pacientes, hospitalizados em diferentes estados devido ao uso de cigarros eletrónicos, encontraram acetato de vitamina E nos produtos que foram inalados. THC, ou tetrahidrocanabinol, o principal componente psicoativo da canábis, também foi detetado em 23 pacientes.

O acetato de vitamina E é um componente em forma de óleo, habitualmente utilizado em cremes para a pele e suplementos vitamínicos, mas que não é autorizado em produtos à base de cannabis para uso em cigarros eletrónicos. James Pirkle, do CDC, descreveu o acetato de vitamina E como um óleo "extremamente pegajoso", perigoso quando em contacto com os pulmões.

No comunicado, pode ainda ler-se que não há certezas de que o acetato de vitamina E seja o principal responsável, e que pode haver mais substâncias responsáveis por esta epidemia. O CDC recomenda que não sejam utilizados cigarros eletrónicos que contenham THC ou seus derivados.

Os sintomas da Evali – nome dado à epidemia que desde abril já matou 40 americanos – manifestam-se a nível respiratório, através de tosse, dores no peito e falta de ar. No entanto, a doença tem também implicações intestinais, com doentes a revelar fortes dores de barriga, vómitos e diarreia.

A epidemia, que conta já com mais de dois mil casos em diferentes estados, está também a ser investigada pelo FDA (agência federal responsável pela promoção e proteção da saúde pública). As autoridades acreditam que muitos dos doentes obtiveram estes produtos online ou através de familiares e amigos, em vez de os obterem através de lojas devidamente licenciadas.