Detetadas mudanças inesperadas (e inexplicáveis, para já) no oxigénio em Marte

Foi a primeira vez na história da exploração espacial que os cientistas mediram as alterações sazonais nos gases diretamente sobre a cratera Gale do planeta vermelho. E, como sublinha a NASA em comunicado, depararam-se com algo "desconcertante": um comportamento do oxigénio que não é possível explicar através dos processos químicos conhecidos.

Os dados foram recolhidos ao longo de seis anos (três anos marcianos) por um instrumento a bordo do laboratório portátil da Curiosity, que "inalou" o ar da cratera e analisou a sua composição, confirmado o que se julgava sobre a atmosfera de Marte e sobre os padrões sazonais de argónio e nitrogénio, relativos à quantidade de dióxido de carbono no ar. A surpresa estava guardada nos dados sobre o oxigénio, que aumentou até 30% na primavera e verão, apesar de o oxigénio adicionado à atmosfera variar, sugerindo que, de alguma forma, está a ser produzido e removido.

A descoberta provocou uma primeira reação nos cientistas da NASA: verificar se o instrumento estava a funcionar bem. Estava. Em seguida, analisaram os novos dados à luz do que sabe sobre a atmosfera marciana, mas também esta abordagem não serviu para explicar o fenómeno.

"Estamos com dificuldades em explicar isto", resume Melissa Trainer, do Goddard Space Flight Center da NASA, que liderou esta investigação. A equipa está agora a tentar perceber se a química por trás das variações sazonais naturais do metano pode também explicar as do oxigénio, uma vez que as flutuações nos valores dos dois gases parecem, ocasionalmente, simultâneas. "Acho que que há aqui qualquer coisa. Só não tenho ainda as respostas. Ninguém tem", conclui Sushil Atreya, professor de ciências climáticas e espaciais da Universidade do Michingan.

Tanto o oxigénio como o metano podem ser produzidos biologicamente (por micróbios, por exemplo) e abioticamente (através da química relacionada com a água e as rochas) e os instrumentos da Curiosity não são capazes de dizer qual das fontes está aqui em causa.