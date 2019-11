A maior lixeira da China ficou cheia 25 anos antes do previsto

O maior depósito de lixo da China, Jiangcungou, na cidade de Xi'an, já está cheio, 25 anos antes da altura prevista. O aterro tinha sido preparado para receber 2500 toneladas de resíduos por dia. No entanto, tem recebido 10 mil – mais do que qualquer outro local destinado à decomposição do lixo.

O aterro serve mais de 8 milhões de cidadãos, abrange uma área de 700 mil metros quadrados, tem uma profundidade de 150 metros e uma capacidade de armazenamento de mais de 34 milhões de metros cúbicos.

Até recentemente, Xi’an era uma das poucas cidades da China que dependiam apenas de aterros sanitários para eliminar o lixo doméstico – fazendo com que a sua capacidade enchesse mais rápido. Há agora a necessidade de criar novas alternativas.

A China é uma das maiores poluídoras do mundo, tendo de gerir anualmente o lixo de 1,4 mil milhões de habitantes. Em 2015, uma derrocada numa lixeira da cidade de Shenzen, provocada pelo excesso de resíduos, matou 73 pessoas. Em 2017, a China tinha acumulado já 215 milhões de toneladas de lixo doméstico urbano, de acordo com o anuário estatístico do país.

No início deste mês foi inaugurada uma nova planta de incineração e prevê-se que pelo menos mais quatro sejam inauguradas em 2020. Espera-se que, em conjunto, consigam processar cerca de 13 mil toneladas de lixo por dia.

Esta medida faz parte de um plano para reduzir o número de aterros, usando outros métodos para destruir os resíduos e resolver assim o problema.

A China planeia reciclar 35% dos resíduos nas principais cidades até ao final de 2020, segundo um relatório do governo.