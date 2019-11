Turismo em Portugal ultrapassa os 66 milhões de dormidas em 2018, batendo recorde

O ano passado, registou-se um aumento de 16% nas dormidas, face ao ano anterior. As receitas só das dormidas aproximaram-se dos três mil milhões de euros

Portugal bateu um novo recorde no setor do turismo ao ter ultrapassado os 66 milhões de dormidas em 2018, apresentando um aumento de 9 milhões face ao ano anterior.

“O mercado português tem-se revelado bastante dinâmico no que respeita ao investimento em hotelaria, registando um aumento de 256% no volume de transações face ao ano anterior”, refere Jorge Marrão, Partner e Real Estate Leader da Deloitte, num comunicado de imprensa.

De acordo com a 14ª edição do Atlas da Hotelaria da Deloitte, as receitas das dormidas subiram cerca de 500 milhões de euros e aproximaram-se dos 3 mil milhões – valores que se devem aos quase 25 milhões de hóspedes registados em 2018. O Grupo Pestana ocupa a primeira posição no ranking das dormidas, seguido do grupo Vila Galé Hotéis e dos Accor Hotels.

Questionados num inquérito da Deloitte sobre os principais riscos da indústria hoteleira, os 20 maiores grupos hoteleiros consideram que o crescimento de mercados concorrentes e a dificuldade em contratar mão-de-obra qualificada são as principais preocupações para os próximos cinco anos. Cerca de metade dos participantes no inquérito acreditam que o mercado nacional está a atravessar uma fase de pico, com as cidades de Lisboa e Porto identificadas como as mais atrativas para investimento hoteleiro em 2020.